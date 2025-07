WhatsApp

WhatsApp sta introducendo una novità nelle versioni beta dell’app per Android, che riguarda i gruppi di chat. L’ultima funzionalità in fase di rollout permette di visualizzare quante persone stanno scrivendo contemporaneamente in una conversazione di gruppo. Si tratta di un miglioramento che punta a rendere le dinamiche di gruppo più trasparenti e fluide.

In beta la funzione che indica più utenti attivi in scrittura

Nella nuova versione 2.24.14.18 di WhatsApp Beta per Android, alcuni utenti stanno iniziando a notare un aggiornamento dell’indicatore “sta scrivendo…”. Quando più partecipanti iniziano a digitare contemporaneamente in un gruppo, WhatsApp ora mostra “[numero] persone stanno scrivendo” invece del classico messaggio legato a un solo utente. In precedenza, era possibile vedere solo il nome dell’ultimo utente che stava scrivendo, mentre ora l’interazione collettiva viene segnalata in modo più chiaro. Questa funzione è particolarmente utile nei gruppi numerosi, dove le conversazioni possono essere molto dinamiche e difficili da seguire.

La funzione è attualmente in rollout graduale, quindi non ancora visibile a tutti. WhatsApp sta rilasciando l’aggiornamento a piccoli gruppi di utenti per effettuare test di stabilità e raccogliere feedback prima della distribuzione completa. Non è richiesta alcuna azione da parte dell’utente: l’indicatore aggiornato appare automaticamente quando si verifica una situazione di scrittura multipla nel gruppo.

La disponibilità potrebbe inoltre variare in base alla versione del sistema operativo e del dispositivo, ma l’introduzione del contatore dimostra che Meta continua a investire su funzioni che migliorano la comunicazione nei gruppi.

Questo aggiornamento si inserisce nella serie di modifiche che WhatsApp sta sperimentando per rendere i gruppi più gestibili e comprensibili. Sapere quante persone stanno scrivendo contemporaneamente consente agli utenti di anticipare l’arrivo di nuovi messaggi, evitando sovrapposizioni e migliorando il flusso della comunicazione.

L’indicazione visiva aiuta anche a gestire le attese prima di rispondere o scrivere qualcosa, in modo da non interrompere chi sta già contribuendo alla discussione. Si tratta di un piccolo dettaglio che però può avere un impatto positivo sulla qualità dell’interazione nei gruppi numerosi.

L’introduzione del contatore di utenti attivi nella scrittura arriva dopo altre modifiche recenti pensate per i gruppi WhatsApp, come l’espansione del limite di partecipanti, la gestione avanzata degli admin e le community. La piattaforma sta cercando di rendere l’esperienza di gruppo sempre più strutturata, in linea con altri strumenti di collaborazione e comunicazione disponibili sul mercato.