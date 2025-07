Synthesia: la soluzione con AI per creare avatar eccellenti

Sono sempre di più le piattaforme e gli strumenti tech che alla base implementano i nuovi sistemi di intelligenza artificiale. Un vantaggio dunque che molto spesso viene utilizzato dagli utenti per portare a termine in breve tempo importanti progetti. Generare testi, video, riassunti, schemi e molto altri diventa non solamente più semplice ma anche molto più veloce rispetto al passato. Tra le tante soluzioni oggi disponibili, c’è Synthesia.

Un nome che probabilmente non tutti conoscono già ma di cui oggi abbiamo deciso di parlare dato che è in grado di aiutare gli utenti nella creazione di avatar che possono essere utilizzati in diversi contesti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito.

Synthesia: dettagli e caratteristiche

Si parla sempre più spesso di intelligenza artificiale e di strumenti in grado di offrire il meglio dell’esperienza d’uso grazie alle funzionalità eccellenti di cui dispongono. Se siete in cerca di una soluzione perfetta che vi consenta di creare avatar da utilizzare in diverse circostanze e contesti, Synthesia è perfetta.

Non si tratta infatti di un classico chatbot basato sull’intelligenza artificiale per generare testi, ma è in grado di andare ben oltre. Nello specifico, utilizzando Synthesia gli utenti possono scrivere un testo che poi viene trasformato in un filmato con un avatar che si occupa di pronunciare le parole.

Per utilizzare questo innovativo strumento basato sull‘intelligenza artificiale l’utente può scegliere uno dei diversi piani disponibili. Nonostante siano disponibili tre piani a pagamento, a partire da 26 euro al mese, non manca un piano completamente gratuito. In concreto, il piano free offre l’accesso a un editor, tre minuti di video al mese, ma non solo. Possono essere realizzati video personalizzati con il marchio di Synthesia e sei avatar creati dall’intelligenza artificiale, con un numero limitato di voci. Tutto ciò, dunque, rende l’esperienza d’uso ottimale.