Stranger Things 5, il trailer ufficiale segna l’inizio della fine

L’autunno del 1987 segna il momento più oscuro per Hawkins, ormai trasformata in uno scenario di guerra sovrannaturale. Il primo trailer ufficiale della quinta stagione di Stranger Things riporta lo spettatore al fianco dei protagonisti storici, pronti ad affrontare l’ultimo e più temibile nemico: Vecna. Eppure, questa volta il male sembra essersi dissolto nel nulla, lasciando dietro di sé un silenzio carico di tensione e paura.

Il gruppo di amici è di nuovo unito, deciso a chiudere per sempre i conti con ciò che ha distrutto le loro vite. Ma l’impresa si fa ancora più difficile: il governo ha imposto la quarantena militare, Hawkins è isolata e Undici è nuovamente costretta a nascondersi. Con l’anniversario della scomparsa di Will che incombe, tutto sembra convergere verso un ultimo, epico confronto.

Una conclusione in tre atti per chiudere il cerchio

Netflix ha scelto di dividere la stagione finale in più fasi, replicando la strategia già adottata nel 2022:

Volume 1 : dal 27 novembre 2025 ;

Volume 2 : dal 26 dicembre 2025 ;

Gran finale: il 1° gennaio 2026.

Una scelta che punta a tenere alta l’attenzione del pubblico, incentivando gli abbonamenti in un periodo chiave per la piattaforma. In attesa del debutto, ci sarà anche spazio per un altro titolo molto atteso: la seconda stagione di Mercoledì, che arriverà divisa in due parti il 6 agosto e il 3 settembre.

Un addio che lascia spazio a nuovi mondi

Anche se questa stagione chiuderà il capitolo di Hawkins e dei suoi protagonisti, l’universo di Stranger Things continuerà a espandersi. I fratelli Duffer hanno già in cantiere Tales From ‘85, una serie animata che esplorerà eventi precedenti alla storia principale. In arrivo anche nuovi progetti originali legati allo stesso mondo narrativo.

Il trailer lancia un messaggio chiaro: è tempo di salutare Undici, Mike, Dustin, Will, Lucas, Max e tutti gli altri. L’ultima battaglia è iniziata.