RFI sotto accusa: blackout ferroviario causato da un chiodo

Quel 2 ottobre 2024, chi era in attesa di un treno o stava cercando di raggiungere casa dopo una giornata qualunque, si è ritrovato improvvisamente ostaggio di un cortocircuito burocratico, più che elettrico. Quella mattina, Termini e Tiburtina, due tra le stazioni più importanti d’Italia, si sono fermate. Treni bloccati, ritardi a catena, comunicazioni in tilt. La causa? Un chiodo. O meglio, un operaio che, per errore, avrebbe forato una canalina e danneggiato un cavo dell’alimentazione elettrica. Ma dietro al chiodo c’era molto, moltissimo di più.

Blackout ferroviario a Roma: non un errore umano, ma un fallimento di sistema

All’epoca, il ministro Salvini fu rapido nel trovare un colpevole: l’operaio, la ditta appaltatrice, “non è colpa nostra”, fu il messaggio implicito. Ma a distanza di mesi, l’Autorità dei Trasporti sembra vedere le cose in modo ben diverso. Con la Delibera 113/2025 ha aperto un procedimento contro RFI, la società che gestisce la rete ferroviaria italiana. Secondo l’Autorità, la responsabilità non sarebbe dell’uomo con il martello, ma di chi doveva vigilare affinché un incidente simile non si trasformasse in una paralisi nazionale.

La questione è seria. Si parla di “mancanza di misure idonee a garantire la funzionalità dell’infrastruttura”, e il linguaggio può anche suonare tecnico, ma le conseguenze sono concretissime. Niente allarmi, niente segnalazioni, niente piani d’emergenza funzionanti. E – come si è scoperto – le SIM delle centraline di allerta erano scadute perché non era stato ricaricato il credito. Roba che fa sorridere solo se non si pensa ai pendolari bloccati per ore.

La sanzione? Potrebbe arrivare fino a due milioni di euro, o al 2% del fatturato. Ma il punto qui non è solo economico. È sistemico. È la fotografia di un’infrastruttura che si regge su sistemi di emergenza che non emergono, su catene di controllo che si inceppano alla prima svista. E forse la cosa più grave è proprio questa: il disastro non è stato causato da un gesto volontario o da una calamità, ma da una catena di negligenze, piccoli segnali ignorati, sistemi lasciati a se stessi.

Ora la palla passa a RFI e, probabilmente, anche alla politica. Perché quando il sistema salta per un chiodo, non è mai solo un caso.