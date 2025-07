Very Mobile: la super promo che vi dà il 5G ad un super prezzo

Al giorno d’oggi, ognuno di noi usufruisce costantemente della propria promozione attiva sul proprio numero di telefono, l’offerta che scegliamo di attivare è davvero indispensabile dal momento che ci consente di utilizzare minuti, SMS e soprattutto giga di traffico dati per poter navigare in modo costante e senza problemi in Internet, ciò ovviamente ci permette di svolgere le azioni di cui abbiamo bisogno di qualsiasi genere, dal pubblicare una foto sui social fino a restare in contatto con i nostri affetti.

Di conseguenza, scegliere una promozione che sia in grado di soddisfare tutte queste necessità nel modo giusto rappresenta uno step fondamentale per l’esperienza d’uso che ogni utente ha bisogno di fare, scegliere la promozione deve essere un passo attento e consapevole, per fortuna qui in Italia i provider che offrono cataloghi davvero ampi non mancano, tutti gli operatori infatti vogliono competere per la testa della classifica e nel farlo garantiscono ai consumatori offerte davvero variegate.

Oggi vi parliamo di un provider che sicuramente conoscerete, Very Mobile da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza dal momento che le sue offerte sono davvero competitive e garantiscono tutto in necessario per un’esperienza d’uso davvero ricca e completa, sul suo sito ufficiale è arrivata una nuova offerta che include il 5G e garantisce a tutti l’accesso a questo nuovo standard di rete, scopriamo di cosa si tratta.

Una super offerta in 5G

L’offerta di cui vi parliamo oggi al prezzo di 5,99 € al mese per sempre vi garantisce 150 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti ed SMS limitati verso tutti, si tratta di un’offerta certamente competitiva, resa ancora più interessante dalla presenza di un mese completamente in omaggio e dunque senza nessun costo di rinnovo, l’offerta in questione è dedicata a tutti gli utenti, supportando infatti anche la portabilità del numero da alcuni operatori virtuali di provenienza, l’elenco completo e consultabile nella pagina ufficiale della promozione che può tra l’altro essere attivato comodamente online con pochi semplici clic.