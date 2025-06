Microsoft Windows 11: gli aggiornamenti di questo mese

Il Patch Tuesday di giugno 2025 porta aggiornamenti cumulativi obbligatori per tutte le versioni supportate di Windows 11. Il pacchetto KB5060842 spinge la nuova versione 24H2 alla build 26100.4343, mentre KB5060999 aggiorna le release 23H2 e 22H2 fino alle build 22631.5472 e 22621.5472. L’installazione avviene automaticamente, ma resta disponibile anche dal Microsoft Update Catalog. Il contenuto? 66 vulnerabilità corrette, inclusa la zero-day CVE-2025-33053 sfruttata attivamente tramite WebDAV, insieme a una falla SMB divulgata pubblicamente (CVE-2025-33073). Presenti anche 10 falle critiche e 25 esecuzioni di codice remoto. Il pericolo è reale e non aggiornare significherebbe lasciare la porta spalancata.

Ripresa cross-device, HDR migliorato e risparmio energetico avanzato

Interessante la nuova funzione su Windows 11 di “ripresa cross-device”, che rileva file modificati su smartphone e permette di continuarli su PC grazie a OneDrive. Viene inviata una notifica non appena si sblocca il computer, se il file è stato visualizzato da mobile nei 5 minuti precedenti. Per chi lavora in movimento, è un cambio di passo. Sulle impostazioni HDR compaiono etichette più chiare e l’opzione per lo streaming HDR anche quando HDR è disattivo. I PC con Dolby Vision ottengono un interruttore dedicato per attivarlo o disattivarlo indipendentemente. Lato energia, nuove policy tramite Group Policy e MDM ottimizzano consumo e prestazioni, disattivando attività in background e oscurando lo schermo. Si allunga la batteria, si riduce l’impatto ambientale.

Assistente vocale di Windows 11 e miglior accessibilità

L’Assistente vocale di Windows 11 ora descrive immagini, grafici e diagrammi sfruttando l’IA. Basta premere Ctrl + Win + Invio per attivarlo. Le descrizioni si ottengono anche con il comando Assistente vocale + Ctrl + D. La funzione migliora l’esperienza per chi è non vedente o ipovedente, abbattendo barriere digitali. La ricerca dei file diventa conversazionale, permettendo richieste naturali come “cambia tema” o “mostra le specifiche”. Anche le foto si trovano con descrizioni generiche, come “castelli europei”. Viene introdotta anche una sezione FAQ in Impostazioni > Sistema > Informazioni, che semplifica la vita in caso di problemi. Risolti bug gravi, incluso un errore di schermata blu su dispositivi con BitLocker e una perdita di memoria di Input Service.