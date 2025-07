Un’ondata di freddo tascabile: ArcticLoop conquista Kickstarter

C’è chi combatte il caldo chiudendosi in casa con il condizionatore al massimo e chi invece spera di trovare refrigerio sotto un ventilatore a batteria appeso al collo. Poi ci sono quelli che hanno deciso di cambiare le regole del gioco e portare il fresco con sé, ovunque vadano. ArcticLoop nasce proprio da questa idea un po’ folle ma geniale: un piccolo dispositivo da indossare al collo, compatto e leggero, che non si limita a spostare aria calda, ma la trasforma in un sollievo immediato, come una ventata d’aria di montagna nel bel mezzo dell’asfalto cittadino.

ArcticLoop trasforma il tuo collo in un condizionatore personale

Funziona in modo diverso dai classici ventilatori portatili: niente pale a vista o aria tiepida sparata addosso. Il cuore del sistema è una tecnologia termoelettrica ispirata all’effetto Peltier, lo stesso principio usato in alcuni frigoriferi di ultima generazione. Detto in parole semplici, una corrente elettrica attraversa due materiali diversi e produce freddo da una parte e calore dall’altra. ArcticLoop sfrutta proprio questo meccanismo per abbassare rapidamente la temperatura delle sue piastre di raffreddamento, posizionate strategicamente sul collo – una delle aree più sensibili al calore del corpo umano.

E la differenza si sente. Letteralmente. In meno di dieci secondi si percepisce quella freschezza secca e netta che non ha nulla a che vedere con la semplice ventilazione. Intorno al collo si forma un sottile velo di condensa, simile a ghiaccio, che dà l’impressione di avere un piccolo climatizzatore personale sempre con sé. Tutto questo in totale silenzio, grazie al motore brushless e a un sistema intelligente che distribuisce l’aria fresca anche su viso e spalle.

Dietro al progetto c’è l’azienda cinese Foshan Boming Electric, che ha lanciato la sua creatura su Kickstarter ottenendo un successo immediato. Con una batteria che può durare fino a 15 ore e un design morbido e flessibile, ArcticLoop punta a diventare il compagno ideale delle giornate afose. E se tutto va secondo i piani, le prime spedizioni partiranno già da agosto.