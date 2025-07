PlayStation 5, nuove edizioni limitate Ghost of Yotei: le bellissime immagini

Sony ha svelato ufficialmente due nuove versioni in edizione limitata di PlayStation 5 ispirate al prossimo videogioco Ghost of Yotei, atteso per il 2 ottobre 2025. Saranno due bundle distinti, ed in comune avranno il loro stile prettamente artistico che si ispira proprio alla cultura del Giappone ma non solo: ci saranno anche dei contenuti digitali esclusivi.

Il nome del primo modello è Gold Limited Edition ed è ispirata al concetto di kintsugi, l’antica arte giapponese che celebra la bellezza delle imperfezioni attraverso la riparazione degli oggetti in ceramica con lacca e oro. La console PS5 presenta finiture dorate eleganti, abbinate a un controller DualSense con la silhouette della protagonista Atsu incisa sul touchpad. Il pacchetto include inoltre una copia digitale di Ghost of Yotei e contenuti bonus, tra cui una maschera esclusiva utilizzabile nel gioco e 7 avatar PSN raffiguranti i personaggi principali.

Disponibile anche la versione nera, solo su Direct

La seconda variante è la Black Limited Edition, pensata per chi cerca uno stile più minimale e artistico. Ispirata al sumi-e, una tecnica di pittura a inchiostro nero tipica dell’Estremo Oriente, questa versione rappresenta con pennellate decise i paesaggi dell’isola di Ezo, ambientazione centrale del gioco. Anche in questo caso, il bundle comprende la PS5 con lettore ottico, lo stesso controller personalizzato e la copia digitale del titolo con gli stessi contenuti aggiuntivi. La differenza principale sta nella distribuzione: questa edizione sarà esclusiva di direct.playstation.com, anche per l’Italia.

Accessori e disponibilità

Entrambe le edizioni del controller DualSense, così come le cover intercambiabili per PS5 Slim e Pro, saranno disponibili anche separatamente. Tutti gli accessori legati alla Gold Edition saranno distribuiti sia sul sito ufficiale di Sony che tramite rivenditori selezionati, mentre quelli della Black Edition saranno acquistabili solo online.

La disponibilità di console e accessori è fissata per il 2 ottobre 2025, in quantità limitate. I preordini saranno attivati in una data ancora da definire. I prezzi ufficiali non sono stati ancora comunicati.