Perplexity: ufficiale il suo nuovo browser AI

C’è una novità interessante per il settore browser. Dopo mesi di sperimentazione, Perplexity ha ufficializzato il lancio di Comet. Con la sua presentazione ufficiale l’azienda fa un passo avanti decisivo. Dopo una fase di test iniziale, Perplexity ha deciso di introdurre sul mercato il proprio browser, progettato fin dall’inizio per essere strettamente integrato con l’intelligenza artificiale. L’intento è ridefinire il modo in cui gli utenti accedono a internet. Sfidando apertamente il dominio di Google Search e cercando di diventare il nuovo punto d’ingresso privilegiato per la navigazione online. Secondo il fondatore e CEO Aravind Srinivas, l’obiettivo è molto ambizioso. Perplexity vuole realizzare una piattaforma capace di fungere da “sistema operativo del web“. In cui l’AI non sia un supporto marginale, ma una componente fondamentale dell’esperienza d’uso.

Perplexity presenta il nuovo browser Comet

Tale approccio si traduce in un’interfaccia dove l’intelligenza artificiale può accompagnare l’utente in quasi tutte le attività quotidiane. Il motore di tale visione è il Comet Assistant. Un agente AI direttamente integrato nel browser che promette di automatizzare molte azioni abituali. L’utente può attivarlo per ottenere risposte immediate basate sul contenuto visualizzato, gestire le schede aperte o farsi aiutare nella consultazione di siti e documenti. Ciò rende superflue operazioni ripetitive come il copia-incolla tra browser e assistenti esterni.

Le prime impressioni raccolte indicano che l’assistente AI funziona bene in contesti semplici. Come l’analisi di contenuti social o video online. Eppure, mostra anche alcuni limiti quando si tratta di operazioni più articolate. Inoltre, l’accesso a dati personali come email e calendari, necessario per sfruttare tutte le potenzialità del browser, potrebbe far sorgere perplessità riguardo la privacy degli utenti. Per il momento, Comet sarà disponibile esclusivamente per chi ha sottoscritto l’abbonamento Max di Perplexity. Oltre che per un numero ristretto di utenti selezionati. Non resta che attendere e scoprire come evolverà tale nuovo browser con intelligenza artificiale.