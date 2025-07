OpenAI sfida Chrome: arriva un browser basato sull’AI

L’intelligenza artificiale potrebbe presto cambiare anche il modo in cui si naviga online. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Reuters, infatti, OpenAI starebbe lavorando al lancio di un browser proprietario. Il quale sarebbe alimentato dalla sua tecnologia AI. Un progetto che segnerebbe un passo importante per la navigazione sul web. Non si tratterebbe di un semplice software per accedere ai siti internet, ma di una piattaforma capace di integrare direttamente le funzionalità di ChatGPT, trasformando la ricerca in un’interazione naturale e conversazionale. Uno dei protagonisti di tale nuova esperienza sarà presumibilmente Operator. L’agente AI sviluppato da OpenAI per facilitare l’interazione con i contenuti web.

OpenAI lavora il proprio browser proprietario

Tale approccio rappresenta una svolta che mira a ridurre la dipendenza dai motori di ricerca tradizionali, primo fra tutti Google. Le prime voci su un progetto simile erano già emerse nel 2024. In tale occasione, The Information aveva indicato l’intenzione di OpenAI di sviluppare un browser capace di competere con Chrome. Ma ora il quadro si fa più concreto. Il controllo diretto su un browser, infatti, consentirebbe all’azienda di accedere a una mole preziosa di dati di navigazione. Inoltre, permetterebbe anche di sperimentare nuove modalità di presentazione e interazione, ritagliate su misura per ChatGPT. Tale tipo di innovazione andrebbe oltre l’estetica o le prestazioni tecniche. Puntando a rivoluzionare l’intero flusso con cui l’utente ottiene e gestisce le informazioni.

L’eventuale arrivo del browser di OpenAI introdurrebbe un concorrente con forti credenziali tecnologiche e una vasta community già abituata a interagire con l’intelligenza artificiale. Non resta che attendere e vedere come verranno gestiti temi delicati come la privacy degli utenti. O anche come reagiranno i giganti storici del settore. Ma se il progetto verrà ufficialmente confermato, OpenAI potrebbe ridefinire non solo il modo in cui si effettuano le ricerche online, ma anche il ruolo stesso dell’AI nell’esperienza digitale quotidiana.