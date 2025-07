1Mobile ripropone Porta un Amico: rinnovi gratuiti per chi invita nuovi clienti

L’iniziativa “Porta un Amico” di 1Mobile non si ferma e ottiene un’ulteriore proroga. L’operatore virtuale ha infatti deciso di prolungare la validità della promozione fino al 31 luglio 2025. Così facendo offre ai propri clienti la possibilità di ricevere fino a tre rinnovi gratuiti dell’offerta attiva. Un vantaggio che si ottiene semplicemente invitando amici o familiari a entrare in 1Mobile attraverso un codice personale. I codici, generabili direttamente dall’app ufficiale o accedendo all’area clienti del sito, vanno condivisi entro la fine del mese. Gli amici che ne ricevono uno potranno utilizzarlo entro l’8 agosto, al momento dell’attivazione della nuova SIM.

Funzionalità semplici e trasparenza: 1Mobile punta sulla partecipazione attiva degli utenti

Il meccanismo è semplice e trasparente. Una volta completata con successo l’attivazione, entrambi, invitante e invitato, riceveranno automaticamente una ricarica gratuita pari al costo del successivo rinnovo mensile. Ogni cliente può invitare fino a tre persone, ottenendo quindi un massimo di tre ricariche omaggio. Si tratta di un’iniziativa pensata appositamente per incentivare la crescita della base utenti premiando nel contempo la fedeltà degli attuali abbonati. Il credito ricevuto ha la priorità d’uso rispetto a quello ricaricato manualmente e può essere utilizzato per rinnovare l’offerta, coprire eventuali costi o traffico extra. Non è però trasferibile né rimborsabile in caso di recesso o portabilità verso un altro operatore.

A rendere efficace questa promozione è anche la chiarezza nella gestione del processo. Gli utenti possono controllare direttamente dall’app se i codici condivisi sono stati usati e ricevere notifiche in tempo reale dell’avvenuto accredito della ricarica. Il nuovo cliente riceve a sua volta un SMS di conferma dopo l’uso corretto del codice. Se quest’ultimo non viene inserito correttamente o dimenticato in fase di attivazione, il vantaggio non viene riconosciuto. Tale promo si rivolge a tutti coloro con SIM attiva e funziona anche nel caso in cui il nuovo cliente richieda la portabilità da un altro gestore.

La qualità del servizio resta uno dei punti di forza dell’operatore, il quale, appoggiato alla rete Vodafone, negli ultimi mesi ha anche introdotto funzionalità come la ricarica automatica e ampliato l’offerta con eSIM.