Voli nazionali e Schengen: non serve più il documento al gate, basta la carta d’imbarco

Anche voi siete in procinto di partire per le vostre vacanze estive ma non avete ascoltato le ultime notizie? Fate molta attenzione, in quanto all’aeroporto non vi servirà più il vostro documento d’identità al momento dell’imbarco: basterà infatti esibire al personale solo ed unicamente la carta d’imbarco. Ad introdurre questo nuovo cambiamento per gli utenti che viaggiano è stata Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, e ha già ricevuto il via libera dal Ministero dell’Interno. Tutto dovrebbe essere già effettivo, già da questo momento in avanti.

Si tratta di una semplificazione importante, che punta a rendere più rapide ed efficienti le operazioni al gate. La misura è il risultato di una modifica al programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione, che stabilisce che l’assenza di un controllo documentale all’imbarco non compromette i livelli di sicurezza.

La sicurezza è già garantita ai varchi: niente più documento

Il principio su cui si basa questa nuova disposizione è che il controllo effettivo avviene in fase di accesso all’area sterile dell’aeroporto. I passeggeri vengono già sottoposti a controlli accurati, così come i bagagli a mano, attraverso strumenti e procedure conformi alle normative europee.

Non è un caso isolato: in altri Paesi dell’Unione Europea, come la Germania, la carta d’identità non viene più richiesta al gate per i voli interni o Schengen da tempo. Il nuovo approccio italiano segue questa linea, allineandosi agli standard europei già consolidati.

La nuova regola non si applica a tutte le tratte. Il documento d’identità resta obbligatorio per i voli fuori dall’area Schengen, e anche per alcuni collegamenti interni definiti “sensibili” per il rischio di immigrazione irregolare, su decisione del Ministero dell’Interno.

Un esempio concreto dell’entrata in vigore della nuova procedura è stato osservato sul volo Ryanair Bergamo–Minorca del 6 luglio: nessuno dei passeggeri ha dovuto esibire il documento, ed è bastata la carta d’imbarco per salire a bordo.