WhatsApp rivoluziona le chiamate: arrivano le reazioni con emoji

WhatsApp si prepara ad arricchire le sue chiamate vocali e videochiamate, introducendo una funzione che cambierà il modo in cui le persone comunicano durante le conversazioni in tempo reale. La piattaforma sta infatti testando una nuova funzione. Ossia reagire con qualsiasi emoji, direttamente durante una chiamata. Non si tratta più di sei simboli selezionati, come nei test iniziali, ma dell’intero catalogo delle emoticon disponibile, accessibile in ogni momento grazie alla tastiera integrata.

Reazioni visive in tempo reale: WhatsApp si trasforma

Tale novità è stata individuata nella versione beta 2.25.20.15 dell’app per Android, secondo quanto riportato dal portale specializzato WaBetaInfo. In questo aggiornamento, WhatsApp introduce un’interfaccia che consente di scegliere tra tutte le emoji esistenti, suddivise per categorie. Dai volti sorridenti ai gesti, dagli animali agli oggetti. Ogni elemento potrà essere usato per comunicare un’emozione senza interrompere la chiamata. In più, sarà possibile accedere rapidamente alle emoji utilizzate più di recente, migliorando la rapidità di risposta in situazioni dove anche il tempismo è fondamentale.

Con questa nuova funzione, WhatsApp porta così le reazioni con le emoticon anche nelle conversazioni vocali, seguendo il modello già adottato per i messaggi testuali. L’obiettivo è quello di creare un ambiente comunicativo più coerente e interattivo, in cui l’utente possa esprimersi in modo più completo. L’introduzione delle emoji durante le chiamate permette così di aggiungere un ulteriore livello di personalizzazione e immediatezza all’esperienza d’uso complessiva.

Per ora, la funzionalità resta disponibile solo per una ristretta cerchia di persone che partecipano al programma beta. Non è ancora noto quando verrà rilasciata pubblicamente nella versione stabile dell’app, ma i segnali indicano una fase di sviluppo ormai avanzata. L’attesa potrebbe quindi essere breve. Non tutti però sembrano convinti. C’è, ad esempio, chi si chiede quanto possa essere utile inviare emoji mentre si parla al telefono. Resta il fatto che WhatsApp continua a spingere sull’innovazione, tentando di rendere ogni tipo di interazione, testuale, vocale o visiva, più ricca, reattiva e soprattutto personale.