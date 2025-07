Galaxy S25 FE: ecco la prima immagine reale del device

Oggi torniamo a parlarvi di uno smartphone decisamente molto discusso ma del quale ancora si è saputo ben poco, almeno fino a questo momento, il dispositivo protagonista dell’indiscrezione di oggi è il Galaxy S25 FE, il device tanto discusso dopo un discreto periodo di silenzio si è finalmente fatto vedere grazie a un’immagine reale apparsa online, quest’ultima conferma il design del prossimo smartphone fan Edition e svela alcuni dettagli tecnici, l’immagine è stata diffusa nel database del Wireless Power Consortium che ha recentemente certificato il dispositivo per la ricarica wireless.

La foto mostra il telefono sia frontalmente che posteriormente, confermando quanto emerso nei render precedenti, parliamo di un foro centrale all’interno di un display piatto con angoli arrotondati e una scocca posteriore del design decisamente pulito con le tre fotocamere disposte verticalmente, un dettaglio stilistico però decisamente interessante e la presenza di anelli argentati attorno ai sensori fotografici, una scelta che rende questo dispositivo molto simile al suo predecessore, piuttosto che i modelli attuali della gamma S25.

La certificazione

La certificazione in questione rivela anche un’informazione tecnica cruciale riguardo la carica wireless, il dispositivo supporterà lo standard QI nella versione 2.1.0, un dettaglio in comune con l’attuale serie top di gamma che però non è dotata dei magneti necessari per un aggancio magnetico, dettaglio che probabilmente sarà conservato proprio anche in questo dispositivo.

Ricordiamo che le voci di corridoio fino a questo momento hanno annunciato un display Amoled da 6,7. Pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un processore Samsung Exynos 2400e accompagnato da tre fotocamere di cui la principale da 50 megapixel, l’ultra grandangolare da 12 megapixel e la fotocamera tele 3X da otto megapixel con la fotocamera frontale da 12 megapixel.

Ovviamente l’apparizione con delle foto reali indica che il dispositivo è davvero prossimo a rilascio ufficiale, non rimane dunque che attendere che Samsung colga l’occasione più giusta.