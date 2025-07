Google: rilasciato l’update che tutela la batteria dei Pixel 6a

A quanto pare, Google non si ferma e continua la propria campagna di aggiornamenti di tutti i suoi prodotti sia software che hardware, nessuno viene lasciato indietro e nemmeno i device un po’ più in là con gli anni, recentemente infatti la società ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento software per i suoi dispositivi della famiglia Pixel, come anticipato in precedenza, questo update porterà delle importanti novità per quanto riguarda la batteria Pixel 6a.

Un update importante

Questo update che viene identificato dal Numero Build BP2A .250705. 008 è in fase di roll out per tutti i dispositivi della serie Pixel, ad essere esclusi sono solo il modello numero 6 e 6 Pro, va sottolineato che questo update non include gli aggiornamenti di sicurezza.

Le correzioni principali introdotte da Google riguardano il miglioramento della fluidità in applicazioni come Android auto e l’ottimizzazione della stabilità di sistema e delle prestazioni della connettività Wi-Fi in determinate condizioni, si tratta però solo di elementi di contorno dal momento che la novità più significativa riguarda l’inizio del roll out della voce Battery performance program.

Nello specifico si tratta di un aggiornamento automatico obbligatorio preannunciato in passato da Google, quest’ultimo può forzare l’attivazione permanente della funzione definita come assistenza batteria, tale meccanismo è progettato per ridurre gradualmente e progressivamente la tensione massima della batteria in modo da mitigare i rischi di surriscaldamento del dispositivo.

Google ha precisato che non tutti i possessori di questo smartphone si accorgeranno immediatamente dei cambiamenti nella durata della batteria, le nuove funzionalità di gestione verranno applicate ai soli dispositivi interessati, il tutto dimostra che non tutte le batterie di questo device sono colpite allo stesso modo, dal problema, inoltre queste misure di gestione della batteria si attiveranno solo dopo che il telefono avrà superato i 400 cicli di ricarica, in modo da non limitare le batterie ritenute ancora sane.