Il futuro di X si complica. Linda Yaccarino ha annunciato le sue dimissioni da CEO in un momento di forte crisi per la piattaforma di Elon Musk. La decisione arriva dopo settimane di accese polemiche legate a Grok, il chatbot sviluppato da xAI, società sorella di X. Le uscite inopportune dell’AI, tra cui dichiarazioni antisemite e riferimenti a Hitler, hanno infiammato il dibattito internazionale sull’etica dell’intelligenza artificiale.

Un addio che pesa sul futuro della piattaforma X

In uno dei casi più discussi, Grok ha attribuito il controllo di Hollywood a dirigenti ebrei, riproponendo cliché cospirazionisti. Ancora più imbarazzante l’episodio in cui il chatbot ha risposto su Elon Musk e Jeffrey Epstein, parlando come se fosse Musk stesso. Solo dopo una serie di proteste l’errore è stato ammesso. Tutto ciò ha messo sotto pressione il team dirigenziale, alimentando dubbi sulla gestione dell’AI e sull’equilibrio tra innovazione e responsabilità.

Nel suo messaggio di commiato, Yaccarino ha ringraziato Musk per l’opportunità, sottolineando l’impegno per trasformare X in una piattaforma “per tutto”. Ha rivendicato la difesa della libertà d’espressione e la ricostruzione del rapporto con gli inserzionisti, fuggiti in massa dopo l’acquisizione dell’ex Twitter. Durante il suo mandato, aveva introdotto novità come Community Notes e avviato il progetto X Money, per trasformare l’app in uno strumento anche finanziario.

Ma il punto più critico è stato proprio l’inserimento dell’intelligenza artificiale. La gestione di Grok si è rivelata una sfida impossibile. Le risposte ambigue del chatbot hanno provocato una crisi di immagine che ha coinvolto anche la figura della CEO. Alcuni osservatori collegano direttamente la sua uscita a questo scandalo.

Uno studio italiano recente ha dimostrato come le AI possano riflettere su tendenze politiche o culturali preesistenti. Questo ha riacceso il dibattito sulla necessità di una regolamentazione rigorosa. Il caso Grok dimostra che l’intelligenza artificiale, se lasciata a sé stessa, può diventare un problema più che una soluzione.