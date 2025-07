Mercoledì Addams è pronta a tornare

Un ritorno in grande stile attende Mercoledì Addams: la seconda stagione dell’acclamata serie Netflix debutterà in due parti, a partire dal 6 agosto. La seconda metà sarà disponibile dal 3 settembre, esclusivamente sulla piattaforma. Il primo trailer ufficiale è stato rilasciato insieme a una galleria di immagini inedite, promettendo un’atmosfera ancora più gotica e affascinante. Jenna Ortega riprende il ruolo della giovane protagonista, che tornerà alla Nevermore Academy per affrontare una nuova minaccia sovrannaturale. In questa stagione, Mercoledì dovrà destreggiarsi tra relazioni personali e vecchi nemici, mantenendo la sua consueta freddezza e la sua pungente intelligenza. Tim Burton firma la regia di quattro episodi e, come dichiarato da Netflix, porterà nel racconto il suo stile inconfondibile, mescolando humour nero, mistero e suggestioni visive.

Il Doom Tour e l’arrivo di Burton in Italia per il lancio della nuova stagione di Mercoledì Addams

L’atmosfera di Nevermore richiama ambientazioni alla Harry Potter, ma il mondo della famiglia Addams conserva tutta la sua unicità. Il tono resta cupo e ironico, con nuove guest star pronte a sorprendere il pubblico. Tra i volti più attesi anche Lady Gaga, che si unirà a un cast già ricco e variegato. Lo show, ideato da Alfred Gough e Miles Millar, si preannuncia ricco di colpi di scena, tra enigmi da risolvere e alleanze imprevedibili.

Per lanciare la nuova stagione, il cast intraprenderà un tour mondiale. Il “Doom Tour” partirà a luglio, facendo tappa in Europa, Asia, Australia e Nord America. Tra le città europee selezionate ci sono Londra, Parigi, Varsavia e anche una località italiana ancora non svelata. I dettagli verranno pubblicati sui canali social ufficiali della serie.

L’Italia sarà protagonista anche al Giffoni Film Festival, dove Tim Burton incontrerà i giurati il 25 luglio. Il regista presenterà in anteprima contenuti esclusivi, creando ulteriore attesa. La sua presenza sarà un evento centrale della 55esima edizione del festival. Intanto, l’hype cresce tra i fan, che aspettano nuovi sviluppi su trama e personaggi. Questa stagione punta a superare le aspettative con nuovi enigmi, personaggi carismatici e un’atmosfera sempre più dark. Netflix promette un viaggio ancora più intenso nel mondo di Mercoledì.