Google Classroom: l’update porta il futuro dell’insegnamento nell’IA

Dopp tantissimo tempo, Google ha finalmente deciso di rendere disponibile i propri strumenti di intelligenza artificiale delicati all’educazione scolastica anche ad utenti minorenne, nello specifico parliamo degli studenti, la società infatti ha deciso di aprire tutti gli strumenti presenti all’interno della propria piattaforma Google Classroom, che consentiranno una didattica decisamente rivoluzionata e migliorata grazie a numerose opzioni dedicate sia agli studenti sia agli insegnanti.

Nello specifico, parliamo di una serie di opzioni potenziate dall’intelligenza artificiale che consentiranno agli studenti di avere degli aiuti durante il loro percorso di studi e agli insegnanti, ovviamente di usufruire di nuove possibilità in grado di facilitare l’insegnamento allo stesso tempo di offrire un servizio decisamente più funzionale e mirato.

Nuovi strumenti per ambo le parti

Per quanto riguarda gli studenti, saranno disponibili degli strumenti che consentiranno loro di raccogliere appunti più facilmente e in modo decisamente più preciso, accedere alle azioni specifiche anche audio, poter effettuare domande e ricevere risposte specifiche, ovviamente connesse alla materia di studio e ascoltare dei podcast dedicati per l’appunto a queste ultime.

Per quanto riguarda invece gli insegnanti, gli strumenti di nuova generazione messi a disposizione sono molto variegati e consentiranno innanzitutto di tenere traccia dei risultati degli studenti in modo da capire meglio l’andamento di questi ultimi e vedere se stanno migliorando o se hanno bisogno di un aiuto ulteriore, per di più sarà possibile per l’insegnante strutturare Gemini in modo specifico in modo da farlo utilizzare agli studenti, ma con una modulazione precisa in base alla materia e a ciò che è necessario raggiungere, per di più gli insegnanti potranno accedere ad una serie di strumenti per creare dei percorsi guidati di studio e insegnamento specifici per ogni tipologia di Studente.

Google attiverà questa piattaforma a settembre, contestualmente con l’inizio del nuovo anno scolastico, per poterla sfruttare ovviamente è necessario un piano Gemini plus.