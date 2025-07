OpenAI punta ai chip di Google?

Negli ultimi anni, l’azienda di Mountain View ha consolidato la propria posizione nel campo dell’intelligenza artificiale. Ciò non solo sul versante software, ma anche con importanti investimenti nell’hardware. È in tale contesto che ha sviluppato i chip Tensor, inizialmente destinati ai dispositivi mobili e pensati per migliorare le prestazioni nelle attività legate all’AI. Più rilevanti per OpenAI, però, sono le TPU utilizzate nei data center di Google. Le quali sono state, fino a poco tempo fa, un’esclusiva interna. Oggi, invece, Google ha aperto all’esterno, fornendo i suoi chip anche ad altri soggetti selezionati.

Apple e Anthropic sono due esempi di aziende che già utilizzano le TPU di Google. A tal proposito, è importante sottolineare che non tutte le TPU sono disponibili per i partner. Le versioni più avanzate restano riservate all’uso interno. Mentre le aziende terze accedono a versioni precedenti. Tale compromesso non sembra però scoraggiare OpenAI, che sarebbe attratta dalla maggiore efficienza delle TPU per compiti specifici legati all’AI. A differenza delle GPU di NVIDIA, che si distinguono per la loro flessibilità e adattabilità, le TPU sono progettate con un focus mirato sulle operazioni di machine learning. Elemento che le rende potenzialmente più performanti ed economiche in certi contesti. Qualora la collaborazione tra OpenAI e Google si concretizzasse, potrebbe segnare l’inizio di un nuovo approccio strategico nel settore dell’AI.