ChatGPT: l’importanza dei prompt per creare immagini con DALL-E

L’intelligenza artificiale continua a diventare parte integrante della vita di milioni di utenti, oltre che essere uno strumento che molte aziende stanno implementando dei diversi dispositivi tech. Se siete tra coloro che utilizzano giornalmente strumenti basati su algoritmi intelligenti, saprete sicuramente che soluzioni come ChatGPT sono in grado di offrire diversi vantaggi.

Non a caso, questo chatbot realizzato da OpenAI continua a subire delle ottimizzazioni che, di conseguenza, migliorano sempre di più la vita degli utenti. Nonostante ChatGPT sia ben conosciuto per essere ottimo per la generazione di testi, grazie a un miglioramento del sistema generare immagini è diventato più semplice, ma non solo. I risultati sono più ottimizzati rispetto al passato. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito alle novità di ChatGPT.

ChatGPT: novità per generare immagini

Se anche voi desiderate generare immagini uniche e ricche di particolari, grazie a ChatGPT potrete senza alcun dubbio rimanere sorpresi. Non a caso, infatti, OpenAI ha deciso di ottimizzare il sistema consentendo di ottenere dei risultati migliori. E’ bene ricordare che questo chatbot dispone di diversi strumenti, tra cui il generatore di immagini noto con il nome di DALL-E.

Tra i principali punti di forza di questa innovativa soluzione ci sono la possibilità di generare immagini a partire da prompt testuali forniti dall’utente, ma non solo. Con DALL-E è possibile apportare modifiche dettagliate chiedendo al chatbot di effettuare i cambiamenti desiderati. Oltre a ciò, non manca la possibilità di creare diverse varianti di uno stesso modello.

Al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso, recentemente OpenAI ha rilasciato la nuova versione DALL-E 3 che consente di ottenere il massimo dei risultati con prompt perfetti. Prompt che l’utente deve fornire evitando di sbagliare. Con l’aiuto dell’AI si possono dunque creare diversi progetti, tra cui immagini da utilizzare nella cameretta dei bambini e molto altro.