Windows 11, il Patch Tuesday di luglio risolve il bug del firewall

Con l’aggiornamento mensile rilasciato martedì 8 luglio, Microsoft ha avviato il consueto Patch Tuesday per Windows 11 e Windows 10. Se nel caso di Windows 10 si tratta per lo più di aggiornamenti di sicurezza, il pacchetto destinato a Windows 11 versione 24H2 include anche una correzione molto attesa dagli utenti: quella legata a un bug del firewall, emerso dopo il rilascio dell’update di giugno.

Il problema segnalato dagli utenti e la risposta di Microsoft

Tutto è partito da una segnalazione legata all’aggiornamento facoltativo KB5060829, distribuito a fine giugno. Alcuni utenti avevano notato che, a ogni riavvio del sistema, il Visualizzatore Eventi registrava l’errore 2042 all’interno di “Windows Firewall con sicurezza avanzata”, associato al messaggio “Config Read Failed”. Nonostante l’apparente gravità, Microsoft aveva chiarito che si trattava di un’anomalia non funzionale, legata a una funzione ancora in fase di sviluppo. Il consiglio rivolto agli amministratori IT era semplicemente quello di filtrare o ignorare l’evento.

Il bug, infatti, non comprometteva il funzionamento del firewall, né la sicurezza complessiva del dispositivo. Si trattava di un messaggio generato per errore dal sistema, che segnalava il mancato caricamento di una configurazione non ancora presente. Malgrado ciò, la sua comparsa ripetuta creava confusione, soprattutto in ambito aziendale.

Correzione inclusa nel Patch Tuesday di luglio

Con l’aggiornamento cumulativo KB5062553, Microsoft ha confermato di aver risolto completamente il problema. L’informazione è stata riportata anche sulla dashboard ufficiale dello Stato di Integrità di Windows. Da ora in avanti, il messaggio di errore non verrà più generato, evitando così inutili segnalazioni e semplificando la gestione degli eventi.

Il fix non rappresenta un intervento critico, ma mostra una buona prontezza nell’affrontare anche i problemi minori che possono impattare l’esperienza quotidiana. In particolare, per gli ambienti professionali in cui il monitoraggio degli eventi è parte delle operazioni standard, l’eliminazione di log superflui è sempre un passo nella direzione giusta.

Installazione consigliata per chi ha Windows 11 24H2

L’aggiornamento di luglio è già in distribuzione tramite Windows Update e viene proposto in automatico agli utenti con la versione 24H2 del sistema operativo. Installandolo, oltre a correggere il problema con il firewall, si ottengono anche miglioramenti generali alla stabilità e alla sicurezza del sistema.