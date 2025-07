Revolut nel mirino dell’Antitrust per mancanza di trasparenza sugli IBAN italiani

L’AGCM ancora una volta si ritrova a tallonare Revolut, tutto a causa di alcune politiche e pratiche commerciali non corrette, almeno secondo quanto si presume. L’ente ha infatti aperto un’istruttoria nei confronti di Revolut e di alcune sue sussidiarie per presunte pratiche commerciali scorrette. L’indagine riguarda in particolare Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank UAB e Revolut Securities Europe UAB. Le accuse si concentrano su due aree: comunicazioni ingannevoli sui servizi di investimento e modalità considerate aggressive nella gestione dei conti bancari.

Investimenti senza commissioni è l’accusa, ma non è proprio così

Nel mirino dell’AGCM ci sono le promozioni che parlano di investimenti azionari “senza commissioni”. Secondo l’Autorità, questi messaggi non spiegano chiaramente che si tratta di azioni frazionate, che non danno diritto di voto e che presentano limitazioni nella trasferibilità. Inoltre, ci sarebbero altri costi che non emergono in modo trasparente.

In merito alle cripto, viene contestata l’assenza di informazioni su due strumenti fondamentali per la gestione del rischio: stop-loss e take-profit. Questi non possono essere modificati una volta avviato l’investimento, un dettaglio non da poco, considerando l’alta volatilità tipica del mercato delle criptovalute.

Conti limitati e IBAN italiani poco chiari

Sul fronte dei servizi bancari, Revolut è accusata di non aver fornito informazioni sufficienti riguardo alle condizioni per la limitazione o sospensione dei conti. Alcuni utenti si sarebbero trovati senza preavviso con l’account bloccato e senza accesso ai propri fondi. In più, in molti casi l’assistenza clienti sarebbe stata inadeguata o difficile da contattare.

L’AGCM punta il dito anche sulla gestione del passaggio dall’IBAN lituano a quello italiano, ancora in corso. Secondo l’Antitrust, non sarebbe stato spiegato con sufficiente chiarezza quali fossero i criteri e i tempi per ottenere l’IBAN nazionale.

L’8 luglio, il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza ha effettuato un’ispezione negli uffici italiani di Revolut Bank UAB. Al momento non ci sono ulteriori sviluppi, ma le verifiche sono in corso.