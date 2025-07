FIAT Grande Panda ottiene il Red Dot Award nella categoria “Product Design”

FIAT ha conquistato il prestigioso riconoscimento Red Dot Award relativo alla categoria “Product Design” per la Grande Panda. I giudici hanno apprezzato il design interno ed esterno della vettura e confermando come l’azienda Torinese abbia creato un prodotto di notevole interesse.

La Grande Panda rappresenta una scommessa da parte del brand nel ritornare nel segmento B con una vettura che ha fatto la storia del settore automotive italiano e internazionale. Ispirata alla storia Panda degli anni ’80, la nuova iterazione è stata progettata a Torino presso il Centro Stile.

Avendo ben in mente lo stile iconico da cui deriva, la Grande Panda vuole fondere la tradizione con l’innovazione. Basta guardare i fari Pixel LED che rappresentano la voglia di portare sul mercato qualcosa di mai visto prima e che possa essere al tempo stesso funzionale e iconico.

La Grande Panda di FIAT unisce storia e innovazione, conquistando il Red Dot Award con il suo design senza tempo

Importantissimo anche il tema della sostenibilità che diventa centrale in questa vettura tanto che, per la realizzazione degli interni, FIAT ha fatto ampio ricorso ai materiali riciclati. Ne sono una dimostrazione l’alluminio e la plastica che provengono dai cartoni per bevande e sono stati utilizzati per la plastica blu degli interni. Per realizzare la plancia, invece, FIAT ha utilizzato il tessuto BAMBOX Bamboo Fiber Tex, una scelta sostenibile in quanto proveniente dal bambù.

Come dichiarato da Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis Global: “Il nostro obiettivo con Grande Panda era quello di coniugare semplicità, ingegno e stile. Vincere il Red Dot Award con un’auto che incarna così bene l’evoluzione del DNA Fiat è motivo di grande orgoglio. Consideriamo questo prestigioso premio un’indicazione che la mobilità responsabile può ancora suscitare emozioni”.

Al CEO ha fatto eco anche Francois Leboine, Head of FIAT Design, il quale ha espresso il suo entusiasmo dichiarando: “Con la Grande Panda, il nostro obiettivo era reinterpretare un’icona amata in chiave contemporanea, fondendo design emozionale e funzionalità, segno distintivo della creatività italiana. Volevamo creare più di un’auto: un simbolo di come Fiat possa rispondere alle nuove esigenze di mobilità con ingegno e stile. In pieno spirito italiano, “fun follows function”: il nostro design regala gioia non solo attraverso l’estetica, ma anche attraverso soluzioni ingegnose ed emozionali. Vincere il Red Dot Award è uno straordinario riconoscimento per l’intero team che ha lavorato al progetto e una celebrazione del design italiano nella sua massima espressione”.