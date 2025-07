Land Rover presenta la versione inedita Defender OCTA Black

Nel settore dei veicoli fuoristrada di alta gamma, la Defender OCTA si è sempre distinta per le sue prestazioni elevate e il suo carattere deciso. Ora, con la nuova versione Black, tale modello raggiunge un livello ancora superiore riguardo presenza scenica, raffinatezza e tecnologia. Il suo aspetto non è solo un vezzo estetico, ma un vero e proprio manifesto di potenza e sofisticazione. La colorazione Narvik Black, utilizzata per la carrozzeria, è la più intensa della gamma Defender. Il suo effetto lucido può essere arricchito con una pellicola opaca per chi desidera un aspetto più audace. L’intervento stilistico ha coinvolto ben 30 elementi esterni del veicolo. Conferendogli un aspetto visivamente più aggressivo e moderno. Dettagli in Satin Black come la piastra paramotore, le soglie posteriori e gli occhioni di recupero dialogano con i componenti in Gloss Black. Tra cui spiccano i quattro terminali di scarico e il tappo anteriore. Il logo Land Rover assume una nuova veste, con l’ovale nero arricchito da una scritta in argento scuro.

Land Rover presenta la sua nuova Defender OCTA Black

Anche le zone più nascoste, come il sottoscocca, partecipano al restyling cromatico. Con finiture in Gloss o Satin Black che coprono la scatola centrale, il silenziatore e, come optional, il gancio di traino estraibile. I cerchi disponibili da 20″ o 22″ in Gloss Black sono completati da tappi centrali neri e una scritta Defender in finitura Shadow Atlas. Un elegante contrasto è offerto dalle pinze freno Gloss Black con scritta Sentient Silver.

Sotto il cofano, è presente un potente V8 biturbo da 4,4 litri con 635 CV. Supportato dalle sospensioni 6D Dynamics e dalla modalità OCTA per un controllo ottimale anche nei percorsi più impegnativi. Per gli interni, riguardo il comparto tecnologico, la Defender OCTA Black di Land Rover integra le ultime innovazioni della gamma. Spiccano il display centrale da 13,1″ e i sedili Body and Soul, dotati di tecnologia vibro-acustica SUBPAC. Supportati da un sistema audio Meridian da 700 W e 15 altoparlanti, per un’esperienza sonora tridimensionale. Per la prima volta, viene utilizzata pelle Ebony Semi Aniline unita al tessuto Kvadrat.

I sedili mostrano un design traforato e cuciture inedite che elevano la qualità percepita. Gli schienali e le cerniere dei braccioli si colorano in Carpathian Grey. Mentre la traversa del cruscotto è proposta in Satin Black, con l’alternativa opzionale in Chopped Carbon Fiber.