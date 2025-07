Notebook da gaming HP con uno sconto di quasi 500 euro oggi su AMAZON

Volete un notebook da gaming e non siete disposti a spendere troppo? il nuovo HP OMEN 16-AP000GSL potrebbe essere un valido compromesso, una soluzione su cui fare affidamento nel momento in cui foste alla ricerca di un prodotto di qualità assoluta, che offra accesso alla scheda video più recente (anche se con 8GB dedicati), senza trascurare prestazioni e non solo.

Il suo punto di forza è proprio la GPU, parliamo a tutti gli effetti della bellissima NVIDIA GeForce RTX 5070 a 8GB, una scheda di ultimissima generazione, che viene affiancata ad un processore di qualità, quale è l’AMD Ryzen 9-8940HZ, con una configurazione che comunque prevede 32GB di RAM DDR5 ed anche una memoria interna SSD da 1TB. Il display è sufficientemente ampio, essendo da 16 pollici di diagonale, un IPS LCD con refresh rate elevato, pari a 144Hz, utilissimo per godere di una reattività sopraffina durante le sessioni di gaming.

Notebook da gaming a prezzo basso su Amazon

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni per avvicinare più utenti possibili all’acquisto di un notebook da gaming vi lascerà davvero a bocca aperta. La spesa iniziale di quasi 1999 euro per l’acquisto del modello in oggetto è solo un lontanissimo ricordo, proprio perché è possibile approfittare della riduzione di 500 euro, ed arrivare in questo modo a spendere solamente 1499 euro. Ordinatelo subito qui.

Da non trascurare anche alcuni altri aspetti importanti, come la webcam che permette registrazioni di filmati anche in FullHD, che offre quindi una qualità complessiva molto valida, passando anche per il sistema operativo Windows 11, o un design moderno, ma mai troppo aggressivo, quasi elegante e di livello nettamente superiore alla media dei device dello stesso tipo.