WhatsApp diventa teatro di truffe letali: ecco l’ultima che sta colpendo l’Italia

Al giorno d’oggi, utilizzare WhatsApp è un elemento a dir poco imprescindibile nella routine quotidiana di ognuno di noi, ogni utente utilizza il social tinto di verde per attività di vario genere come restare in contatto con i propri effetti oppure scrivere all’interno di un gruppo di lavoro o studentesco, tutto ciò ha resol’applicazione la più utilizzata in tutto il mondo, un traguardo decisamente storico per WhatsApp ma dietro il quale purtroppo si cela anche un grande pericolo, parliamo delle truffe online che stanno letteralmente flagellando la community, purtroppo anche sul noto social di messaggistica.

Le truffe online sono un pericolo vecchio come il mondo che ogni anno cerca di estorcere denaro agli utenti comuni tramite degli inganni studiati appositamente per portare le vittime a consegnare la refurtiva con le loro stesse mani, di conseguenza conoscere molto bene il pericolo e il primo passo per riuscire a difendersi nel migliore dei modi, in Italia è esplosa recentemente una nuova truffa che non so utilizza WhatsApp ma sfrutta anche il buon nome di YouTube, l’obiettivo dei truffatori è quello di ottenere denaro dalle vittime tramite un meccanismo di ingegneria sociale davvero pericoloso, scopriamo insieme come funziona tutto quanto.

Attenzione a questa truffa

La truffa di cui vi parliamo oggi si palesa alle vittime come un semplice messaggio da parte di YouTube all’interno del quale si propone un guadagno facile e immediato portando a compimento degli obiettivi davvero semplici, parliamo infatti di mettere like ad alcuni video oppure commentarli con commenti specifici, dopo aver completato questi obiettivi infatti i truffatori inviano dei bonifici di qualche euro veramente alle vittime in modo da conquistare la loro fiducia, una volta ottenuta però poi propongono la vittima di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di moltiplicare i suoi soldi, il risultato di questa scelta è presto detto, i truffatori spariranno nel nulla insieme ai vostri soldi, di conseguenza, se doveste anche voi incappare in questo pericolo, non rispondete, è bloccate tutto immediatamente.