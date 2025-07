Garmin: ecco i modelli compatibili con Google Maps

L’ecosistema tecnologico di Garmin si espande ulteriormente grazie a una nuova tappa nella collaborazione con Google. Dopo l’apertura verso Connessione Salute, il colosso statunitense aggiunge alla sua gamma di funzioni per smartwatch un’app molto attesa. Si tratta di Google Maps disponibile gratuitamente sul Connect IQ Store. L’app può essere installata su un vasto numero di modelli Garmin, tra cui le famose linee Forerunner, Fenix, Venu e Epix. Tale versione dell’app, però, non coincide con quella completa disponibile per Wear OS. Mentre quest’ultima consente agli utenti di cercare indirizzi e navigare autonomamente dal polso, l’app su Garmin richiede la collaborazione di uno smartphone Android. La selezione della destinazione avviene, infatti, tramite il telefono, che deve restare collegato durante tutto il percorso. Al momento, l’app non è compatibile con dispositivi iOS.

Google Maps arriva su alcuni dispositivi Garmin

L’interfaccia semplice e funzionale dell’app è stata sviluppata pensando agli utenti sportivi. Per esempio, in prossimità delle svolte, lo smartwatch vibra leggermente per segnalare il cambio di direzione. Eliminando la necessità di fissare lo schermo mentre si corre o si pedala. Inoltre, è possibile consultare le tre indicazioni successive semplicemente toccando il display. Una funzione molto utile durante percorsi complessi.

Un punto di forza della nuova integrazione è rappresentato dalla possibilità di utilizzare l’app Google Maps senza compromettere il monitoraggio dell’attività fisica. Anche con la navigazione attiva, gli smartwatch Garmin continuano a registrare le metriche dell’allenamento. Garantendo una tracciatura completa dell’attività. Tale aspetto rende l’app particolarmente interessante per runner, ciclisti e sportivi che praticano attività in ambienti urbani o naturali poco familiari.

L’elenco dei dispositivi compatibili è ampio e include svariati modelli Garmin. Tra cui troviamo il Forerunner 955 e 965, la linea Venu 3, i Tactix 7 e 8, gli smartwatch MARQ di seconda generazione e vari altri modelli pensati per escursionisti, sub e aviatori. Dunque, pur trattandosi di una versione semplificata, l’arrivo di Google Maps sui Garmin rappresenta un passo avanti importanti.