Aqara rivoluziona la smart home: videocitofono G410 e termostato intelligente

Con il lancio del nuovo AQARA Doorbell Camera Hub G410, il concetto di sicurezza domestica assume un significato più ampio e tecnologicamente avanzato. Pensato per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, questo videocitofono smart rappresenta un’evoluzione importante per il brand, già noto nel mondo della smart home. Il dispositivo offre infatti una risoluzione video 2K, un’ampia visuale di 175° e un’apertura f/1.8, elementi che garantiscono immagini chiare anche in condizioni di scarsa luminosità.

Ma il vero punto di forza del G410 risiede nelle sue capacità di elaborazione interna. L’IA è gestita localmente, il che significa che il riconoscimento facciale e il rilevamento di presenza avvengono sul dispositivo stesso, senza inviare dati nel cloud. Ciò garantisce una tutela della privacy senza compromessi. In più, grazie al supporto esteso a Matter, Zigbee, Thread e Wi-Fi dual band, il videocitofono può comunicare con oltre 50 dispositivi, fungendo da hub centrale per serrature, sensori, luci e perfino robot aspirapolvere. Compatibile con Apple HomeKit, Google Home, Alexa e SmartThings, il G410 può essere alimentato tramite batterie o corrente, offrendo grande flessibilità d’uso.

AQARA W500 porta il riscaldamento intelligente nelle case europee

Ma non parliamo solo di sicurezza. AQARA infatti, amplia la sua presenza in Europa con il termostato intelligente W500. Un prodotto studiato per il controllo di impianti di riscaldamento a pavimento elettrici e idronici. Installabile a parete, il W500 consente una gestione fluida della temperatura attraverso app, comandi vocali, pannello fisico o tramite il sensore climatico W100. Incluso nella confezione, il sensore NTC permette una regolazione automatica della temperatura in base alle condizioni reali del pavimento.

Il termostato è dotato di connettività Thread e Zigbee, e integra il supporto allo standard Matter, rendendosi compatibile con i principali ecosistemi smart come HomeKit, Alexa e Google. Questo lo rende ideale per utenti già inseriti in un contesto domotico avanzato, ma anche accessibile a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. Il W500 offre non solo comfort, ma anche una rilevante ottimizzazione dei consumi energetici, grazie alla possibilità di programmare cicli di riscaldamento intelligenti.

Entrambi i dispositivi sono già acquistabili in Italia, anche su Amazon, a 129,99€ per il videocitofono G410 e 69,99€ per il termostato W500. Insomma, con queste novità, AQARA rafforza la sua posizione nel mercato della smart home, offrendo soluzioni complete e integrate per ogni tipo di esigenza.