Apple nel mirino: protesta ambientalista a New York

Un attivista ha imbrattato la celebre vetrina dell’Apple Store sulla Fifth Avenue di New York. Le scritte fatte con la vernice rossa recitavano “Boicotta” e “Tim + Trump = Tossico”. L’azione è firmata da Extinction Rebellion, il movimento noto per le sue proteste contro la crisi climatica. Il responsabile è stato fermato subito dopo.

La protesta ha avuto un significato simbolico e politico. Il bersaglio era Apple, ma nel mirino ci sono tutte le Big Tech. Secondo gli attivisti, le aziende come Google, Meta e la stessa Apple starebbero sostenendo un’agenda politica contraria all’ambiente. In particolare, viene criticata la presenza del CEO Tim Cook alla cerimonia d’insediamento di Trump. Un gesto che viene visto come un segnale di alleanza con un’amministrazione ostile agli Accordi di Parigi.

Ipocrisia verde delle tech company come Apple e Google: i profitti prima del pianeta

Il portavoce Miles Grant ha attaccato duramente la posizione di Apple e delle altre aziende. Ha definito contraddittorie le dichiarazioni pubbliche di impegno climatico, come quelle rilasciate dallo stesso Tim Cook nel 2023, e le azioni concrete più recenti.

Nel comunicato che è stato pubblicato online, Extinction Rebellion parla di tradimento. Le aziende vengono accusate di appoggiare in silenzio politiche che aumentano le emissioni globali. Viene denunciato l’uso crescente di energia nei data center per alimentare l’intelligenza artificiale. Google, in particolare, è accusata di aver aumentato del 50% le proprie emissioni di gas serra dal 2019.

Secondo gli attivisti, le aziende tech preferiscono proteggere i profitti piuttosto che esporsi pubblicamente contro le scelte climatiche dannose. Citano come esempio il ritorno del carbone come fonte per l’alimentazione dei server americani.

Preoccupano anche gli effetti sociali dell’espansione tecnologica. Il rischio di perdita di milioni di posti di lavoro viene citato come una ulteriore minaccia. L’industria tecnologica – secondo Extinction Rebellion – sta scegliendo consapevolmente di ignorare le conseguenze, inseguendo il guadagno immediato.