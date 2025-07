AI: le soluzioni progettate per generare immagini in pochi secondi

La vostra più grande passione sono le immagini e tutto quello che ruota intorno al mondo del graphic design? Nel corso degli altri la tecnologia ha messo a disposizione degli utenti tantissimi strumenti ottimizzati per consentire di creare progetti unici e originali. Nonostante ciò, erano necessarie determinate conoscenze per poterli utilizzare nel migliore dei modi. Oggi, invece, grazie alla diffusione e all’integrazione dell’intelligenza artificiale in nuovi strumenti, è possibile cimentarsi in nuovi progetti anche se non si hanno determinate competenze. Avete mai sentito parlare dei nuovi strumenti AI pensati per generare immagini, come DALL-E?

Si tratta sicuramente di uno dei principali strumenti oggi disponibili per generare immagini in pochi secondi, ma non mancano altre importanti soluzioni. Scopriamo in questo nuovo articolo quali sono attualmente le alternative che possono essere utilizzate per creare contenuti originali.

AI: le soluzioni per generare immagini

Utilizzate giornalmente l’intelligenza artificiale per creare contenuti come testi, riassunti o per fare semplici ricerche? Oggi le soluzione pensate per andare incontro alle esigenze degli utenti sono davvero tante e tutte in grado di offrire il meglio. Nonostante DALL-E sia una delle soluzioni per generare immagini, più diffusa, esistono altri strumenti innovativi.

Tra le principali alternative che probabilmente al giorno d’oggi pochi utenti conoscono, c’è Image Creator di Microsoft Designer. L’utente può infatti chiedere al chatbot di generare una determinata tipologia di immagine seguendo un determinato prompt.

Un altro strumento da poter utilizzare come alternativa a DALL-E è ImageFX di Google. Soluzione che mette a disposizione anche suggerimenti per creare contenuti unici. Al fine di andare incontro alle esigenze degli utenti, è stato sviluppato anche DreamStudio. Soluzione lanciata da Stability AI e che implementa Stable Diffusion.

Infine, un’ottima esperienza d’uso viene offerta dagli strumenti noti con il nome di WOMBO Dream e Firefly realizzata da Adobe. Tutte questi strumenti consentono, dunque, di generare immagini in poco tempo e senza sforzo.