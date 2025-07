Tesla trasforma l’estate italiana: eventi e intrattenimento tra tecnologia e sostenibilità

Un’estate diversa prende forma grazie a Tesla, che lancia la seconda edizione dell’iniziativa “Electric Summer Vol. II”. Da luglio a settembre, la casa californiana porta in tutta Italia un ricco programma di eventi pensati per avvicinare il grande pubblico alla mobilità elettrica, unendo innovazione, intrattenimento e cultura. L’obiettivo di tutto ciò è quello di provare a rendere l’esperienza Tesla più accessibile e coinvolgente, trasformando ogni appuntamento in un’occasione unica.

Offerte Tesla estate 2025: promozioni su Model 3 e Model Y per un futuro elettrico a portata di mano

Protagonisti delle giornate estive saranno i “Test Drive Experience”, organizzati in località suggestive come Aosta, Alessandria, Varazze, Vogogna e le Langhe. Gli ospiti avranno l’opportunità di salire a bordo delle nuove Model 3 e ModelY, dopo una breve sessione introduttiva dedicata alle principali funzionalità delle vetture. Ma non è finita qui. In programma vi saranno anche dj set spettacolari direttamente su Cybertruck, come quello previsto a Padova il 13 settembre, e appuntamenti dedicati agli amici a quattro zampe, con dimostrazioni della Modalità Cane, pensata per garantire il massimo comfort anche agli animali. Il calendario comprende anche partecipazioni a festival culturali come “Suoni di Marca” a Treviso e “Lampi di Tesla” a Castiglioncello. Tesla si conferma così non solo protagonista della transizione ecologica, ma anche promotrice di esperienze capaci di coniugare stile di vita, tecnologia e intrattenimento.

Accanto al programma di eventi, Tesla presenta interessanti promozioni estive dedicate ai suoi modelli più amati. La Model3 a trazione posteriore è disponibile con maxi-rata da 299€ mensili, a fronte di un TAN promozionale dello 0,99%. Per chi sceglie l’acquisto in contanti o il noleggio a lungo termine, resta attivo il Tesla Bonus di 4.000€. Un’opportunità anche per i possessori della precedente generazione di Model 3, che possono passare alla nuova versione mantenendo attiva la funzionalità di Guida Autonoma a massimo potenziale.

Anche la Nuova ModelY Long Range a trazione posteriore è protagonista delle offerte. Essa sarà disponibile con TAN agevolato del 2,99% o, in alternativa, con uno sconto diretto di 4.000 euro sul noleggio, grazie alla promozione Ayvens valida su tutte le versioni.