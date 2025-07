IKEA: innovazione in arrivo per il settore audio

IKEA, dopo anni di collaborazione con Sonos, ha deciso di cambiare rotta nel settore dell’audio. A tal proposito, l’azienda ha deciso di puntare su una visione più diretta, accessibile e in linea con la sua filosofia. La recente serie di annunci conferma tale svolta, che si distingue per una nuova attenzione alla facilità d’uso, alla compatibilità e soprattutto a un rapporto qualità-prezzo più competitivo. Le tecnologie adottate da IKEA, come Matter e Bluetooth, unite a funzionalità mirate come Spotify Tap, delineano un’esperienza d’ascolto moderna e alla portata di tutti. Il cambiamento è già tangibile con l’introduzione di Blomprakt, un dispositivo che fonde estetica e utilità. È contemporaneamente una lampada da tavolo con luce LED e uno speaker Bluetooth integrato. Un oggetto multifunzione che sarà disponibile a circa 100 euro. Un prezzo decisamente più basso rispetto ai prodotti Symfonisk, nati dalla collaborazione con Sonos. Quest’ultimi erano più costosi e privi di elementi aggiuntivi come l’illuminazione.

IKEA: dettagli sul nuovo dispositivo Blomprakt

E non è tutto. Con il lancio di Nattbad, un piccolo altoparlante dal costo di appena 40 euro, IKEA dimostra di voler democratizzare l’ascolto musicale. Dotato di Bluetooth 5.3, permette di collegare tra loro più unità, mantenendo una riproduzione mono. A ciò si aggiunge la comoda integrazione di Spotify Tap, funzione che consente di continuare la riproduzione musicale da dove la si era lasciata. Ciò indipendentemente dal dispositivo utilizzato, anche con account Spotify gratuiti.

Dopo la fine della collaborazione con Sonos, IKEA guarda avanti, con l’introduzione sul mercato di una gamma di nuovi speaker Bluetooth, almeno una decina entro la fine dell’anno, tutti dal costo contenuto. Alcuni saranno frutto della collaborazione con la designer Teklan, e tra le idee spicca uno speaker piatto a batteria che funge anche da piccolo vassoio per oggetti personali.

Sul lungo termine, IKEA guarda con interesse all’evoluzione dello standard Matter anche nel campo audio. Sperando di contribuire alla nascita di un sistema multi-room e multi-canale finalmente aperto e interoperabile. È una visione ambiziosa, ma in linea con l’approccio del marchio.