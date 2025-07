Frigoriferi Samsung: addio gas refrigeranti grazie all’effetto Peltier

Samsung punta dritto verso un futuro più sostenibile e sempre più innovativo, anche nel settore degli elettrodomestici. Dopo aver ridefinito gli standard con le linee Bespoke, l’azienda sudcoreana annuncia ora un nuovo traguardo: la realizzazione di frigoriferi privi di gas refrigeranti, grazie all’utilizzo dell’effetto Peltier, una tecnologia termoelettrica che potrebbe mettere completamente in ombra i compressori tradizionali.

Il principio alla base di questa tecnologia è tanto semplice quanto geniale. L’effetto Peltier permette di trasferire calore da una superficie all’altra semplicemente facendo passare la corrente elettrica attraverso due materiali differenti. Il risultato? Un raffreddamento silenzioso, preciso e senza necessità di gas nocivi per l’ambiente, come i ben noti HFC (comunemente conosciuti come idrofluorocarburi). L’azienda ha già presentato i primi prototipi funzionanti e intende ridurre drasticamente l’impatto ambientale dei frigoriferi domestici e commerciali, settore in cui l’uso di gas refrigeranti rappresenta ancora una delle principali fonti di emissioni inquinanti indirette.

Con l’aiuto dell’effetto Peltier, Samsung lancia frigoriferi più ecologici e silenziosi

Non si tratta solo di ecologia. I nuovi frigoriferi basati su tecnologia Peltier promettono anche una maggiore affidabilità nel tempo, grazie all’assenza di componenti meccaniche in movimento. Questo significa meno manutenzione, rumore praticamente nullo e un design più flessibile e sottile, perfetto per spazi ridotti o per ambienti smart. Non mancano però alcuni ostacoli, come l’efficienza energetica di questi sistemi che è inferiore rispetto ai tradizionali compressori, soprattutto nei modelli più capienti. Samsung sta lavorando a moduli Peltier di nuova generazione in grado di migliorare le prestazioni senza compromettere il bilancio energetico. Dimostra ancora una volta di voler guidare il cambiamento tecnologico in ottica green, portando l’effetto Peltier fuori dai laboratori e dentro le nostre cucine. Un piccolo passo per il mondo degli elettrodomestici, ma un grande passo verso una refrigerazione più pulita, silenziosa e soprattutto molto più rispettosa del pianeta.