RTX 5050: i benchmark mostrano che non supera nemmeno la 4060

Lo scorso 24 giugno la nota azienda californiana ha presentato al mondo la sua nuova scheda base di gamma assoluta che va a completare la nuova generazione numero 50 di schede grafiche, stiamo parlando della RTX 5050, una scheda grafica pensata per la fascia ultra mainstream del mercato e che ovviamente punta a offrire tutte le caratteristiche della nuova generazione con prestazioni che ovviamente obbligano chi la sceglie a compiere dei compromessi.

Una scheda che fa riflettere

La scheda in questione è finita sotto la lente di ingrandimento degli esperti che ovviamente hanno iniziato a testarla prima del lancio ufficiale sul mercato, la società questa volta ha pensato bene di rendere la scheda disponibile a tutti i tester in modo da dirigere bene gli acquisti sui vari prodotti, quello che è emerso è che la scheda video riesce a malapena a raggiungere la scheda della generazione precedente RTX 4060, un traguardo decisamente fiacco che ovviamente impone delle riflessioni dal momento che la scheda grafica sarà venduta a 250 $ con 8 GB di RAM video, per intenderci la controparte rilasciata da Intel, la Arc B580, rilasciata ben sei mesi prima offre 12 GB di memoria RAM video e prestazioni decisamente superiori.

Dei test emerge come la scheda in questione sia in grado di offrire circa il 94% di prestazioni offerte dalla 4060, rappresentando invece un discreto upgrade rispetto alla 3060, uscita nel 2021, nonostante tutto però il prodotto in questione mostra ancora una volta come la società californiana piuttosto che lavorare su prestazioni reali da parte dei propri chip punti maggiormente sulla differenziazione di questi ultimi rispetto alla concorrenza, soprattutto per quanto riguarda la generazione di frame grazie all’intelligenza artificiale che viene potenziata da core RT più avanzati rispetto alla concorrenza, elemento che però in un certo modo falsa l’esperienza di gioco dal momento che restituisce un feeling decisamente diverso, meno soddisfacente.