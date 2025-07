ChatGPT batte l’AI di DeepSeek: ecco perché

Sono ormai comuni tra gli utenti i chatbot basati sull’intelligenza artificiale. Strumenti pensati e ottimizzati al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso a ciascun utente. Tra i più diffusi e rinomati ci sono senza alcun dubbio soluzioni come Gemini, Deepseek e ChatGPT.

La domanda che sorge spontanea al giorno d’oggi riguarda le qualità e le differenze tra questi chatbot AI sempre pronti ad aiutare gli utenti a portare a termine compiti importanti in pochissimo tempo. Scopriamo nel corso di questo nuovo articoli maggiori informazioni e dettagli in merito a Chatgpt.

ChatGPT riesce a battere Deepseek?

Chi almeno una volta non ha fatto affidamento su chatGPT per completare una ricerca o per generare un testo in pochissimo tempo? Tutto ciò può infatti essere fatto non solo in pochi secondi ma anche gratuitamente in alcuni casi.

A tal proposito ricordiamo che il chatbot AI cinese Deepseek offre tutte le funzionalità di cui dispone, gratuitamente. Per quanto riguarda chatGPT, invece, le funzionalità base sono accessibili senza alcun costo mentre altre richiedono la sottoscrizione di un abbonamento. Tra le principali differenze dei due chatbot AI c’è inoltre quella riguardante l’utilizzo con o senza connessione a internet.

Per utilizzare ChatGPT e altri chatbot AI online è infatti richiesto l’accesso a internet. DeepSeek invece può essere installato sul proprio PC così da evitare di dover per forza procedere con la connessione a internet. In tal modo si va anche a proteggere i propri dati sensibili durante la navigazione. Tra le due soluzioni, però, bisogna sottolineare che ChatGPT ha più punti di forza rispetto a Deepseek. Per esempio Deepseek non è in grado di supportare i file e non dispone di riconoscimento vocale. Oltre a ciò, le conversazioni con Deepseek sono poco coinvolgenti e spesso le risposte arrivano dopo molto tempo.

Nonostante ci siano alcune imperfezioni, chatGPT è sempre in grado di offrire il meglio nei risultati generati.