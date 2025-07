TIM ha le offerte Power: luglio 2025 offre fino a 300GB in 5G

Nel mercato sempre più affollato della telefonia mobile, TIM ha scelto una strategia chiara: attrarre i clienti di Iliad e degli operatori virtuali con tre offerte dedicate, strutturate per soddisfare esigenze diverse ma tutte orientate a una navigazione intensa e senza compromessi.

Power Special: 300 giga e 5G incluso

La proposta più generosa si chiama Power Special. Al costo di 9,99€ al mese, garantisce 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. I primi 30 giorni di promo sono gratis per tutti, e l’attivazione non nasconde alcun costo aggiuntivo. Siamo di fronte ad un’offerta che è stata appositamente progettata per coloro che usano il telefono non solo per le chiamate e per la navigazione sul web, ma anche per guardare contenuti video molto pesanti. Tutto quindi è all’insegna della grande qualità, come da sempre TIM insegna.

Power Supreme Easy: equilibrio tra dati e prezzo

Un gradino più in basso, in termini di traffico dati, c’è la Power Supreme Easy, che offre 200 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, sempre a 7,99€ al mese, con il primo mese gratuito. È la via di mezzo per chi cerca una buona dotazione di dati, senza necessità del 5G ma con la solidità della rete TIM.

Power Iron: entry-level, ma potente

Chi vuole contenere la spesa, può puntare sulla Power Iron, che include 150 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, a soli 6,99€ al mese. Anche in questo caso il primo mese è gratis e l’attivazione è semplice. Si tratta della soluzione ideale per chi naviga molto ma non ha bisogno di prestazioni avanzate.

Una proposta per ogni esigenza

TIM non modifica i prezzi nel tempo e mantiene trasparenza sulle condizioni. Le tre offerte sono pensate per adattarsi a differenti profili, ma tutte con dati abbondanti, costi chiari e un primo mese gratuito che rappresenta un incentivo concreto per il cambio operatore.