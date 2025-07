iPhone 17 Air, Apple punterà su un nuovo colore per il design

Il nuovo iPhone 17 Air, destinato a sostituire l’attuale versione Plus nel catalogo Apple, continua a far parlare di sé ben prima dell’annuncio ufficiale. Se nei mesi scorsi le indiscrezioni si sono concentrate sul design ultrasottile, oggi l’attenzione si sposta sui colori, elemento da sempre centrale nell’identità visiva dei melafonini. Secondo il leaker Fixed Focus Digital, Apple avrebbe scelto un colore principale estremamente delicato, una sorta di blu chiarissimo tendente al bianco, che muterebbe sfumature a seconda dell’illuminazione.

L’indiscrezione non sorprende del tutto: già in passato Apple ha utilizzato tonalità “sbiadite” per definire nuovi modelli. Questo azzurro tenue potrebbe diventare la tinta su cui sarà basata la comunicazione e l’immagine ufficiale dell’iPhone 17 Air, senza per questo escludere altre opzioni cromatiche. È molto probabile, infatti, che Apple proponga anche alternative più vivaci o classiche, mantenendo però questa versione come punto di riferimento estetico.

Display più avanzato e sfide strutturali

Il nuovo design, con uno spessore di soli 5,5 mm, comporta anche sfide tecniche importanti. Secondo voci interne alla catena di fornitura, Apple starebbe affrontando problemi legati alla fragilità dei pannelli LTPO OLED ultra sottili, i quali sembrerebbero troppo delicati per garantire la robustezza necessaria. Questa sarebbe una situazione eventualmente da chiarire, soprattutto dopo quanto visto anni fa con iPhone 6, smartphone molto incline a piegarsi facilmente.

In merito allo schermo invece, tutte i modelli della nuova gamma iPhone 17 dovrebbero finalmente adottare pannelli LTPO OLED con refresh rate a 120 Hz, anche se la funzione ProMotion (con aggiornamento dinamico da 1 a 120 Hz) potrebbe restare esclusiva dei modelli Pro.

Le altre colorazioni in arrivo

Oltre all’Air, anche gli altri modelli della serie dovrebbero introdurre nuove tinte. Si parla di una versione lavanda per l’iPhone 17 base e di una Sky Blue per i modelli Pro, un azzurro simile a quello del recente MacBook Air M4. Ancora una volta, Apple sembra intenzionata a coordinare l’identità cromatica tra i propri prodotti.