OD per Xbox ancora in produzione? Ecco i dettagli

Nel mondo dei videogiochi, ogni annuncio può accendere l’entusiasmo tanto quanto ogni silenzio può suscitare preoccupazione. E quando a essere coinvolti sono nomi del calibro di Microsoft e Hideo Kojima, ogni dettaglio viene analizzato con attenzione. È proprio in tale clima di incertezza che si inserisce il caso di OD. Un titolo horror misterioso che, dopo un’apparizione fugace ai The Game Awards 2023, è sparito dai radar. Il contesto attuale non aiuta a rassicurare i fan. Microsoft ha appena attraversato una fase di ridimensionamento, con oltre 9.000 dipendenti licenziati e una ristrutturazione profonda della divisione Xbox. Una tale operazione ha inevitabilmente coinvolto anche i progetti in sviluppo.

Cosa succederà con il titolo OD?

Anche se molti temevano il peggio, pare che il progetto horror sia ancora in vita. Jez Corden di Windows Central ha fatto sapere di aver ricevuto rassicurazioni da fonti interne. OD non è stato cancellato. Una notizia che rincuora, ma solo in parte. Perché in un contesto in cui le promesse contano sempre meno, la sopravvivenza di oggi potrebbe non bastare a garantire un futuro.

L’esperienza di Everwild, affidato a Rare con ampie garanzie e poi cancellato senza troppi preavvisi, è un esempio concreto. Se Microsoft non è riuscita a mantenere l’impegno con uno dei suoi studi storici, perché dovrebbe farlo con un progetto esterno? Anche se quest’ultimo risulta particolarmente ambizioso. Anche l’aura leggendaria di Kojima potrebbe non bastare a salvare un titolo se le priorità aziendali cambiano.

Resta quindi un silenzio denso di dubbi. Sarà un gesto di strategia comunicativa, tipica dello stile enigmatico di Kojima, o l’anticamera di una decisione più drastica? I fan non possono fare altro che sperare nella strategia di Microsoft. Il prossimo segnale potrà essere un nuovo trailer, forse più chiaro di quello criptico visto ai TGA. Oppure la notizia che nessuno vuole leggere, quella della chiusura definitiva del progetto. Non resta che attendere per ottenere maggiori informazioni.