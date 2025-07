Le aziende davanti al conto salato del clima estremo

Sta succedendo ora, e sta cambiando profondamente il modo in cui le aziende lavorano. Non si tratta più di scenari lontani o di teorie da conferenze sul clima: il cambiamento climatico è entrato dentro gli uffici, le fabbriche, i centri logistici. Si manifesta quando un uragano interrompe una consegna, quando la produzione si ferma perché l’aria è irrespirabile a causa del fumo, o quando un’alluvione mette sott’acqua un impianto intero. Le imprese stanno facendo i conti — letteralmente — con i danni causati dal clima.

Le aziende affrontano l’impatto climatico: costi, rischi e strategie in evoluzione

Secondo un report di Morgan Stanley, più della metà delle aziende intervistate ha subito conseguenze dirette nell’ultimo anno. E non è solo una questione ambientale, ma soprattutto economica: costi che aumentano, ricavi che calano, persone impossibilitate a lavorare. Eppure, nonostante tensioni politiche e resistenze culturali, molte imprese continuano a investire in sostenibilità, non per moda ma per necessità concreta.

In Florida, per esempio, la situazione è quasi un caso di studio. Tra ottobre 2023 e giugno 2025, la città di Tampa è stata colpita da due uragani violenti — Helene e Milton — con danni riportati dal 60% delle aziende. Anche Miami e Orlando hanno subito pesanti conseguenze, con chiusure forzate, settimane di inattività, assicurazioni che non coprono tutto e fornitori in ritardo.

Ma non è un problema solo americano. In Canada gli incendi hanno bloccato interi progetti industriali; in Sudafrica, Toyota ha aperto una causa multimilionaria per le perdite causate da un’alluvione; in Australia, le miniere si stanno adattando a un caldo sempre più estremo.

Anche Sud America, Medio Oriente e Nord Africa devono ripensare le loro strategie. Qui, la sostenibilità è vista da alcuni come un rischio da mitigare, da altri come una leva per innovare e creare nuovo valore.

Negli Stati Uniti, dove il clima politico è diviso, molte aziende scelgono il cosiddetto greenhushing: fanno azioni verdi ma evitano di parlarne troppo, mentre altre rinunciano del tutto a investire.

Intanto, il clima non aspetta. Le imprese, volenti o nolenti, si trovano a reagire. Non è più questione di scegliere se agire, ma solo di capire come sopravvivere.