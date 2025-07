DJI Power 2000: la nuova era della ricarica portatile è qui

La nuova stazione di alimentazione portatile DJI Power 2000 si impone tra i top dei top con ben 2048 Wh di energia in un corpo compatto da 32,6 litri, paragonabile praticamente ad un bagaglio a mano. Facilmente trasportabile in auto, in camper o sistemabile in un angolo di casa. In soli 45 minuti la stazione DJI raggiunge l’80% di carica, pronto all’uso con una velocità che sorprende. È espandibile fino a 22.528 Wh, grazie alla connessione con dieci batterie Power Expansion. Una potenza che non teme blackout, viaggi lunghi o set remoti. Tutto inizia da una semplice presa. Fino a 3000 W continui alimentano oltre il 99% degli elettrodomestici, dai frigoriferi ai piani cottura a induzione. Possiede poi, come se non bastasse, 12 porte in totale, tra USB-C da 140 W, USB-A, e uscite AC in modo che ogni dispositivo trovi il suo posto.

Ricarica ovunque, in ogni momento con DJI Power 2000

Il sistema DJI Power 2000 si ricarica in modo veloce ed efficiente da casa, con 2200 W, o dal sole, assorbendo fino a 1800 W con pannelli compatibili. Anche l’auto o il camper diventano degli alleati, trasformando l’elettricità in eccesso in energia disponibile in appena 145 minuti. Con la ricarica ibrida intelligente, tra AC e solare, l’energia pulita viene sempre privilegiata. E se la corrente va via all’improvviso? Che si fa? Con la modalità UPS, i dispositivi collegati restano attivi entro 0,01 secondi, senza interruzioni. Silenziosissimo, emette solo 29 dB in modalità standard, meno di un frigorifero domestico, il ché è già di per sé una gran cosa.

All’interno della DJI Power troviamo celle al litio ferro fosfato (LFP) garantiscono 4000 cicli mantenendo l’80% della capacità. Durano dieci anni, anche con un ciclo al giorno. Il sistema BMS intelligente, con 26 sensori di temperatura, tiene tutto sotto controllo fino a 45 °C. Ogni modulo è protetto da 21 fusibili, pronti a intervenire se i limiti vengono superati. Il rivestimento sub-nano e il nuovo incapsulamento dell’inverter permettono di operare anche con pioggia o spruzzi salini. Resiste a urti e pressioni fino a una tonnellata. Gestibile da remoto tramite la DJI Home App, offre controllo totale su parametri e accessori. Costo? A partire da 1409 euro, è già disponibile online e presso rivenditori autorizzati.