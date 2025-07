YouTube, età minima per lo streaming in rialzo dal 22 luglio: non si potranno fare dirette

Sta arrivando una novità che a molti non farà piacere su YouTube. La celebre piattaforma video infatti ha scelto di effettuare un cambiamento molto importante per quanto riguarda le sue regole interne: dal prossimo mese di luglio infatti, più precisamente dal 22, che solo chi ha compiuto almeno 16 anni potrà avviare una diretta sulla piattaforma. L’obiettivo è chiaramente quello di proteggere quanto più possibile i minori, soprattutto con i contenuti in diretta che possono essere molto spesso incontrollabili. Fino ad oggi il limite è ancora attivo a 13 anni, ma una volta introdotto il nuovo regolamento dal 22 luglio prossimo, sarà tutto totalmente diverso. Potranno comunque apparire in una diretta, ma solo se accompagnati da un adulto. In caso contrario, YouTube disattiverà automaticamente la chat in tempo reale e altre funzionalità interattive, limitando l’esperienza per motivi di sicurezza.

Una linea più severa contro chi viola le regole di YouTube

Il cambiamento si inserisce in una più ampia revisione delle linee guida della piattaforma. YouTube ha infatti annunciato che sarà più severa nei confronti di chi non rispetta i nuovi requisiti, arrivando a bloccare in tempo reale le dirette che non rispettano le regole e sospendere temporaneamente la possibilità di fare streaming dagli account coinvolti. Secondo quanto indicato sulla pagina ufficiale di supporto, questo è solo l’inizio di un approccio più rigoroso verso i contenuti che coinvolgono utenti minorenni.

Una scelta impopolare ma necessaria per tutti

La decisione potrebbe non essere ben accolta da parte di chi era abituato a trasmettere contenuti live già in giovane età, ma rappresenta un passo rilevante nella direzione di una maggiore responsabilità delle piattaforme digitali. Il live streaming comporta rischi specifici, legati all’imprevedibilità delle interazioni e alla difficoltà di moderare in tempo reale. YouTube, intervenendo con misure preventive, vuole ridurre queste esposizioni e garantire un ambiente più sicuro per tutti.