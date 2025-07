Samsung, sconto imperdibile sul monitor ViewFinity S7 con l’Amazon Prime Day

E’ difficile pensare di poter spendere meno su un monitor Samsung di ultima generazione, in particolar modo il bellissimo Samsung Monitor ViewFinit S7 (modello S27D702), un device completamente flat, ovvero piatto, senza curvatura ai bordi, con diagonale di 27 pollici, e capacità di raggiungere una risoluzione massima di 3840 x 2160 pixel (precisamente UltraHD 4K), a cui si aggiunge comunque il supporto ad HDR10, un tempo di risposta relativamente ridotto (pari a 5ms), nonché 60Hz di refresh rate.

E’ chiaro che stiamo parlando di un monitor non pensato per il gaming, prodotto che può essere considerato adeguato per coloro che sono alla ricerca di una soluzione lavorativa, in grado di estendersi anche verso il mondo della riproduzione di contenuti di qualità. Il prodotto viene commercializzato con un comodo stand che facilita sicuramente il posizionamento praticamente ovunque vogliate e desiderate, non è regolabile in altezza, di conseguenza raggiunge uno standard fisso dal quale non si può più muovere, limitando in parte l’usabilità e la manovrabilità quotidiana.

Amazon, che occasione per l’acquisto del monitor Samsung

Il listino del dispositivo sarebbe di 259 euro, ma solamente per pochi giorni gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere solamente 209 euro per il suo acquisto definitivo, sempre ricordando che il prezzo basso è da considerarsi valido in esclusiva per gli utenti con un abbonamento Amazon Prime attivo, per ogni acquisto effettuato entro e non oltre l’11 luglio, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Premete questo link per effettuare l’ordine.

La qualità la notiamo sia nei materiali utilizzati per la sua realizzazione, anche se prevalentemente plastici, che nelle dimensioni capaci di ridurre al minimo l’ingombro generale. Il monitor in questione raggiunge per la precisione 61,3 x 47,3 x 18 centimetri, con un peso ridottissimo, facilitandone il posizionamento praticamente ovunque vogliate e desideriate.