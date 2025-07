OnePlus amplia il suo ecosistema con tre nuovi dispositivi

Nel panorama degli indossabili e dei dispositivi mobili, OnePlus torna a far parlare di sé con il lancio di una nuova serie di prodotti che punta a unire estetica, funzionalità e accessibilità. A guidare tale nuova ondata di innovazione è il OnePlus Watch 3 43mm, pensato per chi desidera la tecnologia al polso in una veste più compatta e discreta. Il design raffinato, realizzato in acciaio inossidabile con vetro curvo 2.5D, non solo attira lo sguardo, ma risulta anche estremamente comodo per l’uso quotidiano. Inoltre, è alimentato da Wear OS 5. Il Watch 3 43mm resiste all’acqua, si adatta agli allenamenti in piscina ed è dotato di quadranti personalizzabili, persino animati. Il tutto per offrire un tocco personale all’esperienza. Il nuovo smartwatch presenta la Dual Engine Architecture sviluppata da OnePlus. Inoltre, la durata della batteria non è più una preoccupazione. Anche la ricarica è stata ottimizzata. Bastano dieci minuti per ottenere una giornata intera di utilizzo. Inoltre, il dispositivo offre 60 ore di autonomia in modalità smart. E fino a 7 giorni in modalità risparmio energetico.

Tale dispositivo indossabile presenta anche una certa attenzione al benessere degli utenti. Oltre al classico tracciamento fisico, il sistema Mind & Body Evaluation porta l’esperienza a un nuovo livello. Ciò monitorando lo stress mentale e l’affaticamento. Inoltre, il dispositivo suggerisce pratiche di respirazione guidata per aiutare l’utente a ritrovare equilibrio. Il nuovo Watch 3 43mm verrà presentato nelle colorazioni Silver Steel e Black Steel. Il costo di lancio è di 299,00 euro. È presente anche il cinturino ufficiale, a 29,99 euro, per una maggiore personalizzazione.

OnePlus: le caratteristiche principali dei suoi nuovi dispositivi

Insieme al nuovo smartwatch, l’azienda presenta anche il suo Pad Lite. Il suo ampio display da 11 pollici, luminoso e ricco di colori, si accompagna ad un sistema audio certificato Hi-Res Audio. Con un design sottile, ma robusto, è facile da trasportare e comodo da usare per ore. L’interfaccia fluida, alimentata da OxygenOS 15.0.1 e dal MediaTek Helio G100, si adatta a chi lavora in multitasking. Ciò anche grazie alla funzione Open Canvas che consente di usare più app contemporaneamente.

Anche la connettività è uno dei punti di forza del Pad Lite: condivisione rapida tra dispositivi, supporto multi-piattaforma e modalità dedicate ai più piccoli rendono tale tablet uno strumento adatto a tutta la famiglia. La batteria generosa (9.340 mAh) e la ricarica rapida SUPERVOOC da 33W completano un quadro già molto solido. Il dispositivo sarà presentato nella colorazione Aero Blue. Inoltre, ci saranno due configurazioni. La prima da 6 GB RAM + 128 GB (solo Wi-Fi) al costo di 229,00 euro. La seconda da 8 GB RAM + 256 GB (connettività LTE) a 259,00 euro. Inoltre, è disponibile anche la custodia ufficiale al prezzo di 34,99 euro.

Infine, è atteso il debutto dei nuovi OnePlus Buds 4. Si tratta di auricolari progettati per offrire un suono cristallino in ogni situazione. Tali dispositivi regolano automaticamente la cancellazione del rumore fino a 55dB e copertura su 5500Hz. Inoltre, garantiscono comfort grazie al loro peso ridotto. Pensati anche per i gamer, con latenza ultra bassa da 47ms, offrono un’esperienza audio completa e versatile. E con un’autonomia che raggiunge le 45 ore, è possibile usarli senza ansia della ricarica frequente. Saranno disponibili nelle colorazioni Zen Green e Storm Gray. Il prezzo di lancio è di 119,00 euro.

Ulteriori vantaggi in arrivo

In occasione del lancio dei nuovi dispositivi, OnePlus ha messo a disposizione dei suoi utenti una serie di offerte uniche. Per il Watch 3 è disponibile uno sconto immediato di 20 euro. Disponibile per chi lo acquista entro il 31 agosto 2025 alle 23:59 CEST. Inoltre, è possibile ricevere un regalo esclusivo del valore massimo di 79 euro. Per il Pad Lite, OnePlus mette a disposizione uno sconto immediato di 30 euro. Offerto a chi procede all’acquisto entro il 31 agosto 2025 alle 23:59 CEST. Inoltre, è disponibile un regalo esclusivo del valore massimo di 39,99 euro. Infine, per gli auricolari Buds 4 è disponibile uno sconto immediato di 20 euro. Anche in questo caso disponibile per chi acquista entro il 31 agosto 2025 alle 23:59 CEST.