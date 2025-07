Dacia domina il mercato privato in Italia nel 2025

Nel contesto automobilistico italiano del 2025, Dacia continua a brillare. Malgrado un calo generale del mercato pari al 10%, l’ azienda è infatti riuscita a chiudere il primo semestre con un andamento più che positivo. Sono state 49.749 le vetture immatricolate tra gennaio e giugno, un risultato che rappresenta un aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Una performance che rafforza il ruolo di Dacia come punto di riferimento per i clienti privati, per cui detiene una quota di mercato pari all’11,2%.

Dacia e la forza del GPL: strategia vincente e nuove sfide

A decretare questo successo è una strategia precisa e coerente, basata su semplicità, affidabilità e costi contenuti. La serie Dacia è da sempre apprezzata per l’essenzialità dei contenuti, ma anche per la varietà dell’offerta. Essa infatti include motorizzazioni tradizionali, GPL e persino un’elettrica, la Spring. Il marchio non punta affatto sul superfluo, ma su ciò che davvero serve al cliente. E i numeri danno ragione a questa filosofia.

Tra i fattori che hanno spinto le vendite, l’offerta GPL ha avuto un impatto decisivo. Oltre la metà delle Dacia vendute nei primi sei mesi del 2025, circa il 54,5%, è alimentata a gas. In un Paese dove il GPL è sempre stato ben visto per il suo rapporto tra autonomia ed economicità, la scelta ha pagato. La Sandero, in particolare, continua a essere l’auto straniera più venduta in Italia, con 26.150 unità immatricolate. Segue la Duster con 18.800 esemplari, confermandosi il SUV più scelto nel settore B dai privati. Non da meno la Jogger, che primeggia nel segmento delle familiari compatte.

Sul fronte dell’elettrico, Dacia non resta indietro. La Spring, pur essendo una city car minimalista, è la regina del settore A tra i veicoli a zero emissioni. La sfida si sposta anche sul segmento C, con l’arrivo della nuova Bigster. L’obiettivo di tutto ciò? Riuscire a decretare il modello vincente del marchio anche nelle fasce più alte del mercato, senza mai rinunciare ai valori che hanno contribuito a delineare la sua identità e relativa fortuna.