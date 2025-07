PS Store, ecco i migliori giochi a meno di 20 euro

Anche durante questi mesi estivi, il colosso del gaming Sony continua a stupire i suoi utenti con tante favolose proposte. In questi ultimi giorni, è stata infatti resa disponibile su PlayStation Store una nuova promozione comprendente tantissimi videogiochi di rilievo ad un prezzo inferiore ai 20 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Store, ecco i migliori videogiochi dell’estate a meno di 20 euro

Il colosso del gaming Sony inaugura i mesi estivi con una nuova sorprendente promozione. Come già accennato in apertura, infatti, in questi giorni l’operatore sta proponendo sulla pagina ufficiale di PlayStation Store una nuova super promozione. Quest’ultima permetterà agli utenti di portarsi a casa tantissimi videogiochi anche di un certo spessore ad un prezzo inferiore addirittura ai 20 euro.

Tra i titoli proposti in sconto, troviamo ad esempio la famosa raccolta dei videogiochi della saga di Nathan Drake. Si tratta in particolare di Uncharted Raccolta, L’eredità dei ladri. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo di 49,99 euro. Con lo sconto del 60% proposto su PlayStation Store, però, gli utenti potranno portarselo a casa ad appena 19,99 euro. Ritornano poi in super sconto tantissimi videogiochi appartenenti alla saga di Assassin’s Creed. Ve li elenchiamo qui di seguito.

Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition con uno sconto dell'80% ad un prezzo di 16,99 euro

Assassin's Creed Odyssey Gold Edition con uno sconto dell'80% ad un prezzo di 19,99 euro

Assassin's Creed Odyssey Il destino di Atlantide con uno sconto del 70% ad un prezzo di 7,49 euro

Assassin's Creed Odyssey L'eredità della prima lama con uno sconto del 70% ad un prezzo pari a 7,49 euro

Assassin's Creed IV Black Flag Grido di Libertà con uno sconto del 75% ad un prezzo pari a 2,49 euro

Assassin's Creed Origin Pacchetto Deluxe con uno sconto del 70% ad un prezzo pari a 2,99 euro

Come sempre, consigliamo di visitare la pagina ufficiale per non perdere nessuno sconto.