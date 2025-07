Microsoft: i licenziamenti coinvolgono anche Warcraft Rumble

La sorte di tale gioco richiama quella di altri titoli Blizzard che, anche se non ancora cancellati, sono stati messi in modalità di sola manutenzione. Esempi come Heroes of the Storm e Starcraft II mostrano come tale strategia sia già stata adottata in passato. Anche se Blizzard ha scelto di non spegnere completamente i server, il futuro di Warcraft Rumble appare incerto. Il rischio concreto è che, senza nuove aggiunte, l’interesse del pubblico si affievolisca, trasformando il gioco in un titolo destinato a un lento, ma inevitabile declino.