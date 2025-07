Google Meet, nuovo formato Material 3 Expressive in arrivo

Google ha intenzione di migliorare anche l’ interfaccia di Meet introducendo un tipo di formato molto espressivo e utile per l’ utilizzo. Infatti con gli elementi di Material 3 Expressive, viene organizzata meglio la struttura della piattaforma ed anche quella dei pulsanti per la sua gestione. Questo cambiamento è necessario, secondo Google, per implementare nuovi tipi di grafiche che rendano sempre attiva l’ applicazione. Proprio per questo motivo la società sta cercando di migliorare il più possibile le sue applicazioni, in modo da renderle più innovative.

Con i nuovi progetti di Google, dovrebbero essere rinnovate altre applicazioni oltre che Meet proprio sulla questione della grafica. In particolare, le grafiche utilizzate servono oltre che organizzare meglio le opzioni proposte anche ad apportare dei cambiamenti innovativi alle loro app. Questo in modo da rispondere alle esigenze degli utenti e migliorare il servizio offerto con migliorie che verranno introdotte passo passo. In questi progetti sembra sia rientrata anche Meet che negli ultimi tempi è molto diffusa soprattutto per le videoconferenze.

Google Meet, inserito lo stile Material 3 Expressive

Secondo le novità apportate da Google, la nuova interfaccia prevede l’ inserimento di un contenitore dove vengono inserite le chiamate precedenti con un stile più espressivo. Oltre a questo sono stati ingrandite le immagini di profilo degli utenti chiamati in modo da visualizzarli meglio. Sembra anche che siano stati ingranditi i tasti per le chiamate vocali e video in modo da focalizzare l’ attenzione dell’ utente. Queste migliorie servono per semplificare l’ utilizzo dell’ applicazione concentrando le funzioni utilizzate più frequentemente in un unico punto. Il tipo di schermata aiuta ad avere una visione più moderna dell’ applicazione nonché della sua comprensione.

Quindi con questo nuovo stile Google Meet è pronta per entrare nella categoria di applicazioni che possiedono nuove tipologie di grafica oltre alle nuove funzioni inserite.