Amazon Resume Optimizer

Amazon ha annunciato il lancio di Resume Optimizer, uno strumento basato su intelligenza artificiale generativa pensato per aiutare i candidati a migliorare la qualità del proprio curriculum vitae. Il nuovo tool è integrato nella piattaforma Amazon Jobs e rappresenta una delle più recenti applicazioni dell’AI nel campo del recruiting aziendale.

Come funziona Resume Optimizer di Amazon

Resume Optimizer consente agli utenti di caricare il proprio curriculum direttamente sulla piattaforma e ottenere suggerimenti personalizzati per migliorare la chiarezza, la rilevanza e l’efficacia del testo. Utilizzando modelli linguistici avanzati, lo strumento analizza le esperienze, le competenze e i traguardi elencati, offrendo un output riscritto che evidenzia meglio il profilo del candidato rispetto ai requisiti dei ruoli disponibili.

Secondo Amazon, il tool è stato progettato per favorire una migliore corrispondenza tra le candidature e le offerte di lavoro, rendendo più semplice per i recruiter individuare profili pertinenti. Questo approccio dovrebbe contribuire a velocizzare l’intero processo di selezione, con vantaggi sia per i candidati sia per i team HR. Il sistema suggerisce anche quali abilità specifiche o esperienze valorizzare in base al ruolo selezionato.

Lo strumento è accessibile tramite il portale Amazon.jobs e può essere utilizzato da chiunque desideri candidarsi per un’offerta all’interno dell’ecosistema Amazon. Non è necessario possedere competenze tecniche per utilizzare Resume Optimizer, e non viene richiesto alcun pagamento. L’obiettivo è democratizzare l’accesso a strumenti avanzati di scrittura professionale, facilitando l’ingresso in azienda a una platea più ampia e diversificata di candidati.

Amazon specifica che i dati caricati attraverso Resume Optimizer non vengono utilizzati per scopi diversi dal miglioramento del curriculum e non vengono conservati a lungo termine. L’azienda afferma che il sistema non memorizza i dati personali né li condivide con terze parti. I contenuti generati dall’AI sono revisionabili in tempo reale dall’utente, che mantiene il pieno controllo sull’output finale.

L’introduzione di Resume Optimizer rientra nella più ampia strategia di Amazon per integrare l’intelligenza artificiale generativa nei propri servizi. L’azienda ha recentemente investito in strumenti simili anche per l’assistenza clienti e la gestione dell’inventario, puntando su modelli linguistici avanzati per automatizzare e semplificare operazioni complesse. Il nuovo tool per i curriculum è un’ulteriore dimostrazione dell’interesse del gruppo a sperimentare soluzioni AI nel settore HR.

Attualmente Resume Optimizer è disponibile in lingua inglese e si concentra su offerte di lavoro all’interno di Amazon. Tuttavia, l’azienda ha lasciato intendere che lo strumento potrebbe essere ampliato a nuove lingue e contesti lavorativi, diventando una risorsa utile anche al di fuori del perimetro Amazon. La flessibilità del sistema basato su AI potrebbe permettere in futuro l’adozione da parte di altre aziende tramite accordi o licenze.