Amazon: aumenta il numero dei robot nei centri di distribuzione

Nonostante il numero totale di lavoratori di Amazon resti alto, circa 1,56 milioni, la media per singolo centro è in calo. Nel 2023, ogni struttura impiegava in media solo 670 persone, un minimo storico. La produttività per dipendente è invece esplosa. Nel 2015 si parlava di 175 pacchi per persona. Oggi si superano i 3.800.

L’amministratore delegato Andy Jassy ha dichiarato che Amazon continuerà a investire nell’intelligenza artificiale. Ciò al fine di ottimizzare le attività. Eppure, emergono anche voci critiche preoccupate per la possibile perdita di posti di lavoro. A Shreveport, in Louisiana, i robot non solo movimentano prodotti, ma collaborano attivamente con gli operatori umani. Alcuni esemplari sperimentali, come i robot umanoidi sviluppati da Agility Robotics, sono attualmente in fase di test. Secondo i vertici di Amazon Robotics, l’obiettivo non è la sostituzione totale degli esseri umani, ma il loro affiancamento.