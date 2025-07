Google Home: in arrivo i ruoli di Admin e Member

Google, come di consueto continua il proprio processo di update di tutta la suite di programmi e piattaforme che offre, quella di cui vi parliamo oggi è la piattaforma dedicata alla Casa Google Home, nello specifico la piattaforma che consente a tutti i membri di una famiglia dotati ovviamente di un account di gestire tutti i dispositivi connessi all’interno della rete domestica in modo completo e autonomo, questa piattaforma da sempre ha sofferto di una certa caoticità per quanto riguarda le possibilità di controllare determinati strumenti da parte di tutti, Google ha deciso di mettere fine a questo caos ed introdurre la possibilità di decidere chi controlla cosa e cosa può fare.

Ruoli specifici

Google tramite un update ha introdotto all’interno della propria piattaforma home i ruoli di admin e Member, questi ruoli come potete intuire da voi definiscono cosa può fare un utente con un ruolo o un altro, nello specifico gli utenti con il ruolo admin avranno l’accesso completo a tutti gli elementi presenti all’interno di Google Home e potranno controllarli al loro piacimento andando a impostare ogni singola funzionalità senza nessun tipo di problema, gli utenti Member invece saranno di base tutti coloro che con un account entrano all’interno dell’ambiente home e potranno svolgere solo piccole attività come accendere le luci, impostare determinati timer e visionare i video di sicurezza delle telecamere, gli utenti admin però avranno il potere di promuovere gli utenti Member ad utenti admin.

Come se non bastasse, Google ha deciso di semplificare anche l’inserimento di utenti minorenni all’interno dell’ambiente Casa, d’ora in avanti sarà sufficiente che questi siano dotati di un semplice account e poi tramite la funzionalità family link potranno essere inseriti all’interno dell’ambiente familiare e saranno inseriti in automatico come utenti Member, ciò consentirà ovviamente un maggiore controllo e protezione dei minori all’interno di questi sistemi.